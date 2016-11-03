Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Краса душі звучить в піснях ансамблю "Надії" з Сільця
Життя вносило свої корективи, мінялися керівники, та ансамбль не припиняв своєї роботи та продовжував співати. Ансамблева майстерність зросла, і вже незабаром його почали запрошувати на районну сцену.
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Краса душі звучить в піснях ансамблю

Краса душі звучить в піснях ансамблю "Надії" з Сільця
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

З давніх-давен людей на землі бентежило і хвилювало прекрасне, коли по всюди і в природі струмує особливий трепет від якого, як влучно зауважила Ірина Вільде: "Займається і небо, і сонячне сяйво, і трава". А прекрасне  це пісня і весна. Саме пісня і весна, і голос згуртували навколо себе людей і весною 1994 року у Сілецькому народному домі був створений вокальний ансамбль. Його організатором і керівником був 3. Сковрон, надзвичайно талановита людина, композитор, віртуозбаяніст. Він і дав назву ансамблю "Надія". З цього часу почалася тяжка і наполеглива праця над його вдосконаленням. Не минуло багато часу, як ансамбль полюбили люди.

Кожен виступ закінчувався аплодисментами і подяками. Тож праця ансамблю не була не поміченою, як сказав І. Гьоте: "Перед трудівниками світ не мовчить", почали запрошувати ансамбль у м. Соснівка, смт. Гірник, м. Червоноград.

Ансамбль здійснив багато виступів по селах нашого району  с. Добрячин, с. Волиця, м. Великі Мости та інші. Ансамбль "Надія" дарував людям чарівні пісні, чарівні посмішки, чарівний настрій і надію на майбутнє. Відповідальність, повага один до одного, велика любов до пісні сприяли активності роботи ансамблю.

Життя вносило свої корективи, мінялися керівники, та ансамбль не припиняв своєї роботи та продовжував співати. Ансамблева майстерність зросла, і вже незабаром його почали запрошувати на районну сцену. Ансамбль нагородили грамотами та дипломами. "Надія" є дипломантом пісенного фестивалю духовної пісні "Краса душі" м. Соснівка, фестивалю різдвяних колядок "Різдвяні дзвоники".

Ріст творчої майстерності розпочався, коли в ансамбль прийшла Н. Римар, яка стала його керівником.

Займатися улюбленою серцю справою, щоранку дарувати усмішку рідним, друзям, колегам, не мати злоби і заздрощів у серці, бути відкритим і прихильним до людей, радіти кожному дню, покірно служити Богові  ось секрет успіху і щастя учасників народних колективів Народного дому с. Сілець. Вони є гордістю нашого села. Летять роки. Вони в силі зістарити людей, будівлі і навіть цілі епохи. Лише душа ветеранів наших колективів таких як Галина Турко, Володимир Дубецький, Ольга Кінах, Галина Жидачин, Ярослав Кузьмів та інші, напоєна піснею здатна долати час і передавати любов до пісні молодому поколінню Тетяні Побережник, Павло Турко, Петро Жидачин.

Час невпинно рухається вперед. І ми прагнемо прямувати в ногу з ним. Тому час від часу змінюємо свій репертуар. В ряд із класичними і народними творами стоять і пісні сучасних авторів, чарівні пісніптахи, що у леті своєму розносять добру славу про наш Народний дім, село і людей  людейпіснелюбів.

Народного дому с. Сілець            


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