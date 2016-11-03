Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині сільські бібліотеки - з комп'ютерами
Вдячна начальнику відділу культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирославі Михайлюк.
Сокальчани здобули ряд перемог на Кубку Карпат з карате
У м. Ворохта проходив Кубок Карпат в якому взяли участь команди з п’яти областей: Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської. Клуб «GEPARD» під керівництвом тренера Олега Матяша теж взяв участь у цьому заході.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Новини
Новини

На Сокальщині сільські бібліотеки - з комп'ютерами
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

Будучи депутатом Сокальської районної ради у 2015 році, я звернулася з депутатським запитом щодо придбання комп’ютерної техніки для бібліотек сіл Ванів та Низи. І от  районний  відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій забезпечив ці бібліотеки сучасними комп’ютерами. Це дозволить сільській бібліотеці пройти шлях від традиційної книгозбірні до центру громади, де кожен мешканець зможе знайти інформацію, яка його цікавить.

Вдячна начальнику  відділу культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирославі Михайлюк.

Катерина ЗАХАРЕВИЧ, жителька с. Глухів.             


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