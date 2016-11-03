Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Будучи депутатом Сокальської районної ради у 2015 році, я звернулася з депутатським запитом щодо придбання комп’ютерної техніки для бібліотек сіл Ванів та Низи. І от районний відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій забезпечив ці бібліотеки сучасними комп’ютерами. Це дозволить сільській бібліотеці пройти шлях від традиційної книгозбірні до центру громади, де кожен мешканець зможе знайти інформацію, яка його цікавить.
Вдячна начальнику відділу культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирославі Михайлюк.
Катерина ЗАХАРЕВИЧ, жителька с. Глухів.