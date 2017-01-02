Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Новини
Новини
На Сокальщині відбулася презентація книги Андрія Криштальського

На Сокальщині відбулася презентація книги Андрія Криштальського
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

У Княжівській ЗШ ІІІІ ступенів відбулася творча зустріч з Андрієм Криштальським – українським письменником, журналістом, видавцем, громадським діячем, членом Національної спілки письменників України, лауреатом Літературної премії ім. Вікіпедія.

На захід завітали усі учні школи, вчителі, священик о. Олександр, гості із сіл Княже, Фусів та Шпиколоси. З вітальним словом свято розпочала директор школи Світлана Новосад. Учні 10 та 11 класів підготували літературну композицію про життя та творчість письменника. А далі звучали повстанські пісні, які виконували Ганна Романчук, Катерина Швець, Катерина Злотко. Андрій Криштальський розповів учням про дитинство, перші твори. Автор зробив презентацію книжки «Чорноморець, матінко», головним героєм якої є виходець із нашого села Княже Олекса Мельник («Чорноморець»). Учасники заходу з радістю спілкувалися з письменником, ознайомилися з новими творами автора, брали у нього автограф та фотографувалися на згадку. Зустріч дітей із письменником була щирою і неймовірно емоційною.

Сподіваємось, що зустріч з письменником Андрієм Криштальським залишила в наших серцях та усіх присутніх тепло і радість від спілкування, бажання прочитати ще більше його творів. Адже метою заходу було не тільки знайомство учнів з творчістю письменника, а й залучення їх до читання. Свято закінчила директор школи Світлана Новосад словами:

«Потрібно жити, бо життя єдине// Ми знаємо усі, що це – найбільший скарб людини.//Заради всього краю, заради рідних і людей,//Які близькі тобі, разом нам треба об’єднатись.//Надіятись на краще, завжди іти вперед».

Лариса НОВОСАД, учениця 11 класу.


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