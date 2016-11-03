Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Народна хорова капела "Галичина" - гордість Сокальщини
Народна хорова капела "Галичина" Сілецького народного дому була заснована у 1990 році "Галичина". Наполегливою працею як її учасників, так і першого керівника, і диригента К. Димарчук, у 1993 році хоровій капелі було присвоєно звання народного. Це високе звання хорова капела тримає і досі.
В Сокалі вклонилися віддали честь і шану тим, які полягли за Україну, її незалежність і свободу
Аби вклонитися, віддати честь і шану тим, які полягли за Україну, її незалежність і свободу. Тоді їх переважно хоронили без почестей. Зате нині, уже 25 років поспіль ми кожного першого листопада йдемо до могили стрільців УГА, які спочивають на сокальському цвинтарі, щоб віддати шану і честь Героям.
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Народна хорова капела

Народна хорова капела "Галичина" - гордість Сокальщини
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

Народна хорова капела "Галичина" Сілецького народного дому була заснована у 1990 році "Галичина". Наполегливою працею як її учасників, так і першого керівника,  і диригента  К. Димарчук, у 1993 році хоровій капелі було присвоєно звання народного. Це високе звання хорова капела тримає і досі. Змінювалися люди, керівники, але залишилася любов до пісні  народної, патріотичної, духовної. Народна хорова капела була і є берегинею культури і духовності, гордістю і надією села. Новий поштовх до життя дала хоровій капелі Богдана Пирог молодий талановитий спеціаліст, надзвичайно чуйна, працьовита й наполеглива людина. Хоровою капелою вона керує з 1996 року до сьогодні.

За цей час суттєво змінився репертуар, який став різноманітним і багатим. Дуже багато появилося пісень, у виконанні капели, класиків українського хорового співу, духовних пісень, патріотичних.
"Галичина" співає твори К. Стеценка, А. КосАнатольського, М. Леонтовича, Ф. Колеси, М. Лисенка, Д. Січинського, Є. Козака та інших. Велика увага приділяється вивченню пісень духовної тематики це і колядки, і страсні пісні, і пісні, присвячені Діві Марії. Виконує капела і твори патріотичної тематики: це пісні УПА, Січового стрілецтва, гімни і звичайно, кожен виступ "Галичини" не обходиться без народних пісень. Так само, як і кожне свято, яке святкується в селі не обходиться без виступу народної хорової капели "Галичина". У травні народна хорова капела "Галичина" достойно представила Сокальський район на обласному огляді хорових народних колективів м. Жовква, посівши друге місце.

Народна хорова капела


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