Голос Сокальщини - актуальні новини

Сьогодні, 12 березня в Народному Домі міста Сокаля пройшов концерт - творчий звіт Сокальського Народного Духового Оркестру «Мелодії патріотичних сердець». З часу створення його минуло вже 34 роки, а звання народного він носить вже 24 роки. Майже ровесник Незалежності України. Велика подяка керівнику оркестру пану Петру Криштофу, який стоїть на чолі його вже майже 20 років. А також всім його 20 оркестрантам. Концерт вела чарівна ведуча Галина Дробиняк. Звучали народні, козацькі, стрілецькі та сучасні мелодії. Було також багато закордонних мелодій. Найбільше всіх присутніх вразив останнім часом забутий «Сокальський вальс», автором якого є наш земляк, один з фундаторів партії «БАТЬКІВЩИНА» на Сокальщині Ярослав Кортко (на жаль, вже покійний).

Артистів і глядачів привітала керівник галузі культури Сокальського району «батьківщинівка» Мирослава Михайлюк та вручила Петру Криштофу Почесну Грамоту.

Вітання та квіти Народному Духовому Оркестру від ветерана галузі культури Сокальського району «батьківщинівки» Ганни Іванчук та ветерана визвольних змагань, 95-літнього Мирослава Бабського.

На завершення концерту всі присутні під супровід Оркестру виконали Український Славень.

Шановний Петре Зіновійовичу Криштоф та колектив Народного Духового Оркестру : «Від імені громади Сокальщини висловлюємо Вам щиру подяку за активну громадянську позицію та надання допомоги у патріотич-ному вихованні підростаючого покоління. На Вашому особистому рахунку є немало великих заслуг і добрих справ. Нехай Ваша енергія, душевність і людяність привертають до Вас тих, хто працює і спілкується з Вами та нових надійних друзів. Ви є прикладом наполегливості, чесності та щирості. Низький уклін Вам за Ваш талант і майстерність. Сердечно зичу Вам родинного щастя, миру й добра, невичерпного натхнення та підкорення нових творчих вершин задля подальшого збагачення духовної скарбниці українського народу та розбудови нашої Батьківщини-України!».

Олег Кожушко