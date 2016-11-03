Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Народний музично-драматичний театр районного Народного дому м. Сокаль заснований у 1991 році керівником Русланою Антонюк - випускницею Київського Державного інституту культури.

Першою постановкою була п'єса Т. Г. Шевченка "Назар Стодоля". Далі була постановка за п'єсою КарпенкаКарого "Безталанна". Виставу на 5 дій готували майже півроку. Декорацію і костюми збирали по всьому району, прагнучи показати колорит Галичини. Це належно відзначила атестаційна комісія зі Львова, присвоївши колективу звання "Народний".

В 2001 році керівником стала випускниця Київського інституту культури Оксана Яник. Учасники народним колективу поставили вистави Жана Ануя "Оркестр", Григорія КвіткиОснов'яненка "Бойжінка", Дмитра Дмитришина "Кум мірошник" та інші.

З 2007 року народним колективом "Над часом", який об'єднує 19 творчих молодих учасників, закоханих в театр, керує Олена Назарова. І знову новий репертуар: А. Багряного "Над часом", О. Коломійця "Срібна павутина", за творами І. Франка "Танго зів'ялого листя", "Скарби бабусиної скрині" (пам'яті В. Сивака та В. Прихіда) та інші. Учасники колективу: Василь Ворона, Романна Шевчук, Уляна Гнідик, Наталія Шевчук, Любов Уманська, Неля Прихідько, Анна Циганкова, Анатолій Гаврилюк, Ірина Яцукевич.

Колектив неодноразово на обласних оглядах-конкурсах був нагороджений дипломами другого та третього ступенів. І в цьому році на оглядіконкурсі "Театральна осінь" в м. Кам'янкаБузька став дипломантом третього ступеня.

Керівник постійно працює над удосконаленням репертуару, займається художнім оформленням декорацій, виготовленням сценічних костюмів.