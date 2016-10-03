Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Онлайн навчання разом з ВШКОЛЕ

Вже довгі роки серед працівників освіти йде дискусія про те, чи не розпочати проект по онлайн-навчанню учнів та студентів. Єдиної згоди поки що не дійшли, але цілком можливий такий варіант у найближчому майбутньому. Так чи інакше, та свою популярність набирає навчання за відеоуроками в якості додаткових методів освіти по різним дисциплінам. На нашому сайті також з’явилися відеоуроки для ще зручнішого засвоєння шкільної програми. Для учнів створено українська мова 5 клас відео уроки, в яких доступно викладено матеріал навчальної програми для 5-класників. Такий вид вивчення інформації стане у пригоді школярам, яким потрібно згадати вивчене за минулі роки. Відео для повторення можна знайти серед кількох перших уроків у списку. В школі викладачі також проводять заняття з повторення і на таких уроках обов’язково задають питання про те, що саме ви пам’ятаєте з минулих курсів української мови.

Перше знайомство із вчителем

Школярі, які тільки перейшли до 5-го класу, недавно залишили початкові класи та свій звичний кабінет. По всім предметам раніше їх навчав один вчитель, а відтепер, кожен предмет будуть вести різні викладачі. Так само, вчитель української мови буде новий. Зазвичай, знайомлячись з учнями, викладачі намагаються одразу зрозуміти розумові здібності кожного з них, і відштовхуючись від цих висновків, оцінюють їх в майбутньому. Якщо користуватися електронним ресурсом Vshkole, а саме - відеоуроками з рідної мови, школяр може з першої зустрічі з новим викладачем показати себе з найкращої сторони і зарекомендувати себе як старанного учня. Надалі, готуючись до уроку, можна продивлятися відеоуроки по вивченій темі, щоб закріпити матеріал, вправно виконувати домашні завдання.

Переваги відео-освіти

Навчання за відеоуроками має багато переваг, одна з яких - швидкість. Одна тема, висвітлена у відео, займає усього близько 9 хвилин. На нашому сайті урок складається з чіткого викладення теми віртуальним вчителем, зображенням інформації у вигляді тексту на екрані та розглядання прикладів вправ. Викладач говорить впевненим голосом та у повільному темпі, щоб з першого ж перегляду уроку матеріал став зрозумілим. На екрані більшість тексту відображається в таблицях, що полегшує сприйняття інформації учнем. Ближче до кінця відео розпочинається вирішення завдань. Школяр, який переглядає урок, в цей момент мимоволі починає відповідати на питання вчителя, і сам розуміє, що добре запам’ятав тему. Розглянену вправу викладач вирішує, що відображається і вголос, і на екрані. Таким чином, є можливість себе перевірити. Взагалі список з відеоуроками по українській мові для 5-го класу складається з 10 відео. В них розкриті усі основні теми навчальної програми року.