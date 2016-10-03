Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Ви коли-небудь замислювалися, що спільного у професій художника і журналіста? Думаю, навряд чи. А їх щось об'єднує. І журналіст, і художник потребують високоякісних письмових приладдя. Швидко замалювати цікавий момент або миттєво записати важливий нюанс – все це представляється можливим, лише якщо під рукою хороша зручна ручка.

Найбільш зручні канцелярське приладдя

Нейтральним варіантом є, наприклад, чорні гелеві ручки. Такий колір відмінно підходить для чернеток художника або для повсякденних нотатки в блокноті журналіста.

Однак різноманітність ручок з гелевими чорнилом миттєво розширює простір для фантазії, адже сучасні виробники випускають письмові приналежності, пишуть навіть колір «металік». Це означає, що з їх допомогою можна створити унікальний шедевр образотворчого мистецтва, і незабутній яскравий конспект, який стане основою унікальної, захоплюючою статті.

Чому саме гелеві ручки?

Той факт, що колірна палітра таких канцелярського приладдя рясніє всіма кольорами веселки, безсумнівно, порадує творчих людей. Однак для професії художника і журналіста дуже важлива і практичність чорнильного помічника. На що здатні самі різні гелеві ручки (приклад асортименту їх ви можете подивитися, наприклад, тут: http://nosorog.net.ua/771-ruchki-gelevye)? Ось їх основні переваги перед кульковими «прародителька»:

вони пишуть при мінусовій температурі (потрібна замітка про подію в зимовий день або замальовка січневого пейзажу – ласка);

з їх допомогою легко виводити акуратні розбірливі букви і символи навіть при легкому натисканні (це особливо зручно, коли замітку або малюнок треба зробити «набігу»);

гелеві чорнила швидко сохнуть (жодних розмитих ліній і контурів, а також випадково розмазаних по папері слів – вся важлива візуальна інформація збережена).

Як бачите, практичність таких письмового приладдя наявності – і журналісти, і художники придбали надійного помічника у своїй повсякденній насиченого життя.

Що найприємніше, цінова політика виробників канцелярського приладдя дуже радує: гелеві ручки стоять практично також, як і кулькові. А значить, поповнити робочий пенал корисними пишуть інструментами не складе особливої праці.

Доступна і максимально корисна річ в найбільш важливих ситуаціях – саме так творчі люди охарактеризують гелеві ручки, одного разу спробувавши їх у справі.