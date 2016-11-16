Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





До мене неодноразово звертаються мешканці села Волиця, а особливо молодь, яка просить допомогти в добудові Народного дому. Я – вчительпенсіонер, виховник «Юн-Січі» і мені теж болить душа, що молодь села не має де збиратися, проводити свій вільний час, готувати національно-патріотичні заходи. У Волиці вже 39 років немає Народного дому, на його добудову потрібно 5 мільйонів гривень. Тому й звертаюся від імені громади села до мешканців Сокальщини: допоможіть коштами для добудови Народного дому. Бо всередині приміщення незакінчені. Саме сюди планують перенести кабінети сільської ради, бібліотеку, амбулаторію сімейної медицини, кабінет стоматолога, поштове відділення, відділення Ощадбанку, краєзнавчий місцевий музей. Хочемо Народний дім перейменувати на культурнопросвітницький центр. За допомогу будемо дуже вдячні.

Гроші можна перераховувати на рахунок 373939257004, МФО 325796, ЗКПО 09325703, Львівське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Сокаль, з позначкою «кошти для добудови Народного дому с. Волиця», або на рахунок 26209129682713 на ім’я КОРОЛЬ Марія Петрівна (с. Волиця).

З повагою, Марія КОРОЛЬ, голова осередку НРУ, виховник Юн-Січі куреня ім. Петра Сагайдачного Волицької школи.