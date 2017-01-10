Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Конкурс мікропроектів 2017 зареєстрували 1303 заявки, - Львівська облрада
Найбільшу кількість заявок подали Сокальський, Жовківський та Яворівський райони, місто Дрогобич, найменше – Дрогобицький, Радехівський та Перемишлянський райони та місто Моршин.
Вітаємо з перемогою хореографічний колектив «Фантазію». Фото
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Новини
Новини
Вітаємо з перемогою хореографічний колектив «Фантазію». Фото

Вітаємо з перемогою хореографічний колектив «Фантазію». Фото
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

В місті Львові з 13-15 січня 2017 року проходив Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв "УКРАЇНСЬКА КОЛЯДА", де була представлена різноманітна програма: вертепи, театральні сценки, колядки, щедрівки, художнє читання, інструментальна музика та хореографічні колективи з усіх куточків України. Сокальську ДШМ ім. В. Матюка на цьому конкурсі представляв хореографічний колектив « Фантазія» , керівник Оксана Шаліга. Діти вдало виступили на конкурсі і здобули Диплом 2 ступеня. Вітаємо керівника та всіх учасників колективу. Бажаємо нових успіхів.

Ольга Пенюк-Водонис 


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