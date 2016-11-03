Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Новини
Новини
Сокальська районна рада просить представити Анатолія Покотюка до присвоєння звання

Сокальська районна рада просить представити Анатолія Покотюка до присвоєння звання "Заслужений діяч мистецтв України"
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

У 1985 р. з ініціативи Анатолія Покотюка в Сокалі створено музей "Людина. Земля. Всесвіт". Відтоді Анатолій Покотюк  директор цієї мистецької установи. На базі "Людини. Землі. Всесвіту" у 2000 р. засновано Благодійну духовно-мистецьку фундацію Анатолія Покотюка, завдання якої  ознайомлювати з досягненнями української культури та з пам'ятками нашої історичної спадщини.

Анатолій Покотюк працює переважно в техніці різьби по дереву й інтарсії, захоплюється мініатюрою. Варті особливої уваги втілені в розмірах не більш як п'ять міліметрів образи Ісуса Христа, Богоматері, портрети класиків літератури. Митець майстерно підбирає види дерев, орієнтуючись на природні барви та фактуру. Прикметною властивістю робіт на релігійну тематику є те, що вони мають не тільки художню цінність, але й сакральну: в них вкладено реліквії з різних святих місць світу, відповідні до суті й духу твору. Художник пофілософському осмислює життя, виражає у своїх працях минуле, сучасне і майбутнє людства, гармонію світу, пізнання Всесвіту.

Понад півтораста виставок Анатолія Покотюка відбулось у Києві, Львові, Житомирі, Ніжині, Коломиї, Рівному, Луцьку, Москві, в наукових центрах Підмосков'я, в Клівленді, Ґнезному, Грубешеві, Шамотулах та Познані (Польща) і в інших містах. Його художні роботи належать до постійної експозиції Храму Людства в Галсіоні (Каліфорнія, США). Вони є у приватних колекціях відомих людей, серед яких  Папа римський Іван Павло ІІ, патріарх Філарет, кардинал Любомир Гузар, Святослав Реріх, Індіра Ганді, Раджив Ганді, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Михайло Горбачов, президенти дев'яти країн Європи, міністри України, Ліна Костенко, Ніна Матвієнко, Василь Литвин, ясновидиця Ванга, перший український астронавт Леонід Каденюк, космонавти Павло Попович, Олексій Леонов, Володимир Джанибеков. Усього подаровано понад сім тисяч робіт.

Твори Покотюка є, зокрема, в музеї Василя Курилика (Канада), музеях Реріхів (НьюЙорк, Москва, Рига, Індія), музеях Костянтина Ціолковського (Калуга, Іжевське), музеях космонавтики (Москва, Зоряне Містечко, Житомир), меморіальних музеях Григорія Сковороди, Тараса Шевченка в Шевченковому й Каневі, Мікалоюса Чюрльоніса, Фрідріха Цандера, Івана Гончара та інших.

Анатолій Покотюк належить до членів Братства Києво-Могилянської академії й Братства музею Івана Гончара.

На останній сесії Сокальської районної ради депутати вирішили звернутися до Сокальської РДА, Львівської ОДА, Львівської обласної ради, щодо представлення до присвоєння почесного звання України "Заслужений діяч мистецтв України" митцю, засновнику музею "Людина. Земля. Всесвіт" Анатолію Покотюку.

На знімку: голова Сокальської районної ради Микола ПАСЬКО та депутат Львівської обласної ради Сергій КАСЯН вручили Анатолію ПОКОТЮКУ медаль "25 років Незалежності України."

Фото Василя Сорочука.


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