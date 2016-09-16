Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Святкова атмосфера панувала у Сокальському дошкільному навчальному закладі №7. Тут зібралося багато батьків, дітей, гостей. Усіх їх привело сюди велике свято День Незалежності. Цей день особливий для кожного з нас: і дорослих, і юних громадян молодої держави. Радіють люди, дарують своїй державі найтепліші слова, найкращі пісні і танці.

Дошкільнята нашого садочку розповідали вірші, танцювали таночки, співали пісні про Україну.

Незамінним помічником на святі було LEGO. Малята за допомогою LEGO картин презентували свої роботи із зображенням символів та оберегів. Діти та увесь педагогічний колектив вітали гостей та батьків свята смачним короваєм. Маленькі творці прекрасного виготовляли подарунки для своєї України: квіти, вишиванки, національні символи... і викладали їх на величезну мапу України.

Мирослава ВОЙТКО,

вихователь-методист Сокальського ДНЗ №7 "Соколятко".