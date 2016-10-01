Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





1 вересня у селі Княже відбулася презентація книги "Молитви до Небесних Сил за захист українського народу", присвячений учасникам Революції Гідності, які віддали найцінніше - своє життя, заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Учні школи, вчителі, батьки та жителі села гостинно зустрічали гостей письменника, автора і упорядника цього видання Володимира Панчишина та одного з її меценатів Івана Рішка з США, родину якого у 1944 році німці вивезли з Княжого, та його двоюрідну сестру Марію Братунь, яка нині мешкає у Львові.

Презентація розпочалася з молитви, яку промовив настоятель місцевого храму святого Миколая о. Олександр Фещук. Душпастир зазначив, що присутні зібралися тут для того, щоб згадати пам'ять тих, які в мирний час віддали своє життя за вільну, незалежну, європейську Україну і стали Небесною Сотнею. Він наголосив: "Ми чітко маємо усвідомлювати, що завдяки цим людям нам дано шанс жити у вільній і незалежній Україні. Надіємось, що ця жертва не буде марною. Радує, що зростає нове покоління, яке мислить поіншому, яке хоче жити у вільній демократичній державі..."

У спортзалі школи, який був переповнений, стояла тиша: присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув під час Революції Гідності. А далі учні читали вірші та співали пісні, присвячені героям Небесної Сотні, які краяли серце та душу. Люди старшого покоління витирали сльози з очей, бо ті навівали спогади про ті страшні й трагічні дні для кожного українця. Україна і весь світ повинні пам'ятати Героїв Небесної Сотні. Адже ця страшна дата в календарі не залишила байдужими багатьох людей: загиблих оплакують не тільки українці, але й весь світ. Кадри з відео "Реквієм Небесній Сотні", яке входить до книги, відновили у пам'яті ті сумні події.

Після п'ятнадцятихвилинного документального відеофільму, виступив письменник Володимир Панчишин. Він сказав, що має велику честь представляти книгу, над якою працював два роки. Релігійне видавництво "Святих Володимира та Ольги", яке очолює, хотіло видати молитовну книгуреквієм, присвячену Небесній Сотні, щоб люди молилися за душі героїв, й таким чином віддавали свою пошану загиблим. На його думку, видання відгук зболеної християнської душі на доленосні події 20132014 років та переломну суспільнополітичну ситуацію в Україні.

Книга оригінально оформлена: знаходиться у коробці, в середині якої є ще два диски відео "Реквієм Небесній Сотні" й аудіо "Пісні Майдану". А також дві закладки українського та бандерівського стягів, що є зручним для читачів. Яскраво червона обкладинка "Молитви до Небесних Сил за захист українського народу" одразу привертає до себе увагу. Цей колір схожий на кров, яку пролили на Майдані Герої Небесної Сотні. Володимир Панчишин зазначив, що багато старовинних образів мають такий червонуватий фон. Після довгих роздумів та вагань, видавництво вирішило зробити такого кольору коробку та обкладинку. На них зображений Ісус Христос на фоні українського прапора. В. Панчишин доповнював свою презентацію відеопоказами. "Ми до нього звертаємось, щоб упокоїв душі вбитих наших братів і сестер, які загинули на полі брані за незалежність української держави", пояснив він.

Книга складається з шести розділів. Перший "Молитви", оскільки це релігійне видання. Тут зібрані та упорядковані не тільки добре знайомі всім молитви, але й маловідомі. Мабуть, за всю історію Української держави, немає видання, де було б зібрано стільки молитов за нашу державу та український народ. Їх тут понад сто. Спочатку йдуть загальні, а потім молитви за український народ. До кожної з них є ілюстрація старовинні ікони. У середині першого розділу є фото усіх 107 Героїв Небесної Сотні, а не 87, як кажуть.

- Думаю, що привернуть увагу читачів "Молитва за душі героїв Небесної Сотні" та "Молитва до Богородиці Діви, Покровительки Майдану". Ікону "Покровителька Майдану" намалював активний учасник Революції Гідності Лев Скоп. Майже до кожного розділу підібрані влучні рядки з віршів героїв Небесної Сотні, які ті написали під час буремних подій. Зокрема, перший розділ завершується словами героя Небесної Сотні Сергія Кемського: "На небо погляне вільна людина. // З новими думками, творча, нестримна. // Ми стіни проб'ємо з міцного граніту, // Щоб тільки любов панувала у світі!".

Другий розділ "Звернення предстоятелів та єпископів українських церков", які під час подій на Майдані Гідності підтримували своїх парафіян. Тут є "Пасторське послання Блаженнішого Святослава з нагоди відновлення акту посвяти України під покров Пресвятої Богородиці", "Звернення Патріарха Київського і Всієї РусиУкраїни Філарета з приводу загрози вторгнення російських військ", "Заява Митрополита Макарія, УАПЦ, щодо насильницької дії влади", "Звернення Львівського Єпископа УПЦ МП Філарета до президента РФ Володимира Путіна із закликом до негайного виведення російських військ з території України", а також "Заява римокатолицьких єпископів України щодо останніх подій" та "Великоднє послання Папи Франциска І за мир у світі". Пам'ятною для всіх є світлина, коли діти з ним випускають голубів, які зуміли відбитися від хижаків. Це стало знаковим, і додало українцям віри у те, що Україна зуміє перебороти усі труднощі на шляху до незалежної держави.

У третьому розділі "Духовні захисники Майдану" є фотографії священиків різних конфесій, які підтримали акцію протесту. Епіграфом стали слова Блаженнішого Святослава "Церква не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку. Ми не соромимось своєї присутності на Майдані і будемо залишатись там". І справді "...після того як були застрелені перші протестуючі, священики не випускали нікого на передову, не висповідавши. Вони зі щитами в руках були безпосередньо і в зоні бойових дій". Як сказано у книзі "Весь цей час християни готували цих бійців до фінального бою за свободу України, вони готували "Небесну сотню", "готуючи їхнє тіло" до поховання, подібно Марії Магдалини". Красномовним підтвердженням цих слів є світлини з майдану, які займають майже тридцять сторінок. Вони є цінними та пам'ятними для нас. Події 20132014 рр. відійшли у минуле, а це доказ того, що відбулось. Це наша історія, яку маємо берегти ля нащадків, щоб ніхто в майбутньому не перекрутив її на свою користь.

- Не можна без щему в серці гортати четвертий розділ "Герої не вмирають", де фото кожного з 107 героїв Небесної Сотні, біля світлин розповіді про них: біографія, чим займався, його участь у подіях на Майдані, де похований. Автор розповів, що книга була готова до друку півтора роки тому, однак щось не давало її видати. У червні 2015ого йому зателефонували родичі майданівця Віктора Орленка, який 18 лютого 2014 р. отримав важке поранення та потрапив до лікарні. Вони повідомили, що той помер. На жаль, українські лікарі та їхні німецькі колеги не змогли його врятувати. Він став 107 героєм Небесної Сотні. "Пізніше збагнув, що це було провидіння Господнє: я не міг видати цю книжку, бо у ній мав бути ще один герой", сказав він.

Володимир Панчишин розповів як працював над книжкою: "Спочатку й не думав, що буде стільки розділів. Книга планувалася як видання релігійного змісту, де зібрано молитви, деякі з них ще ніхто не чув. Мені їх приносили люди на прощах, іноді передавали через знайомих...

Якось один зі священиків, який дізнався про мій намір видати цю книгу, сказав, що добре було б, коли у ній були вміщені біографії Героїв Небесної Сотні, щоб усі знали, що вони жили поруч з нами, чим жили, що любили, у що вірили, за що стояли на Майдані. Так з'явився цей розділ. Я шість місяців спілкувався з родинами Героїв Небесної Сотні. Мене більше цікавила їх духовна сторона. Після таких зустрічей повертався додому з раненою душею, схвильований до сліз, бо розумів, що лише патріоти могли віддати своє життя за вільну та незалежну державу. Це підтверджували спогади про них батьків, дружин, дітей, родичів та друзів".

Серед Героїв Небесної Сотні є багато патріотів з Львівщини. Це Іван Бльок з м. Городок, Юрій Вербицький, Володимир Бойків зі Львова, Ольга Бура з с. Ріпнів Буського району, Богдан Вайда з с. Летня Дрогобицького району, Роман Варениця і Віталій Коцюба з м. Новояворівськ, Андрій Дигдалович з с. Сокільники Пустомитівського району, Юрій Дяковський і Андрій Корчак з м. Стрий, Анатолій Жаловага з м. Дубляни, Володимир Жеребний з м. Рудки Самбірського району, Богдан Ільків з смт. Щирець і Микола Паньків з с. Липники Пустомитівського району, Роман Сеник з •с. Наконечне Друге Яворівського району, Богдан Сольчаник з м. Старий Самбір, Володимир Топій з м. Судова Вишня Мостиського району, Роман Точин з м. Ходорів Жидачівського району, Олег Ушневич з м. Дрогобич, Йосип Шілінг з с. Вороблевичі Дрогобицького району...

У кожної області України є свої Герої Небесної Сотні. Майдан об'єднав Україну, з'єднав схід і захід. Вони тут стояли плічопліч, вмирали, прикриваючи один одного від куль. Вони своїм прикладом показали силу українського народного духу...

Напередодні Дня примирення, автор книги та президент Благодійного фонду "Святих Володимира та Ольги" в Львівській опері вручили родинам Героїв Небесної Сотні по два примірники видання. Тепер книгу можуть придбати усі, хто забажає. "Нехай люди моляться за загиблих Героїв на Майдані, бо їм потрібна молитва", наголосив В. Панчишин.

Наступний розділ це "Дань пам'яті Героям "Небесної Сотні", який відкривається з Указів Президента України про присвоєння звання Героя України, нагородження орденом Героїв Небесної Сотні (посмертно) Героїв Майдану та промова Петра Порошенка на церемонії вручення державних нагород членам родин Героїв Небесної Сотні. На двадцяти сторінках можна побачити світлини, на яких Президент України вручає нагороди дітям, батькам, дружинам Героїв. Вручення відбувалося за зачиненими дверима. Тож світлини є рідкісними. Їх передали для книги родичі загиблих.

Останній розділ це "Поезія Майдану". Тут зібрані вірші, як видатних поетів, так і учасників Майдану, які написали їх у ці буремні дні. Розпочинається він з уривку поеми Шевченка "Кавказ", яку декламував на Майдані двадцятилітній вірменин Сергій Нігоян. На наступній сторінці пролог поеми Івана Франка "Мойсей", а далі полум'яні рядки про Україну, героїзм майданівців, загибель героїв, відомих та невідомих поетів, які писали їх зраненою душею.

Кожен з них це біль втрати та віра в те, що їхні жертви були не даремними. Чимало з них присвята Героям Небесної Сотні. До кожного вірша є кольорова ілюстрація. Одну з них це образ "Богородиця заплакана", намалювала сокальська художниця Анна Віхтюк.

Володимир Панчишин завершив свій виступ словами директора видавництва "Апріорі" Юрія Николишина: "Ні. Ви не померли це ми помремо, якщо хоч на одну мить забудемо вас. Ви своєю смертю вбили наш страх! Своєю смертю ви звільнили нас від рабства і подарували нам Боже Благословення! Ви спасли наші душі від духовного помирання від такої смерті, що навіть Бог не може спасти. Смертю смерть подолали віддали найцінніший Божий дар на поталу зла, щоб ним освятити і освітити нам дорогу в майбутнє. Щоб ми не загубилися серед народів світу, не втратили самі себе, не впали в яму власного отупіння серця. Завдяки вам ми стали іншими, на сотню голів вищими, в тисячі разів сильнішими. ...Ви стали повивальними лелеками, мужніми й добрими ангелами для свого народу!".

Молитовний проект був недешевим. Релігійне видавництво "Святих Володимира та Ольги" вдячне усім меценатам, які підтримали його. Одним з них став пан Іван Рішко, коріння якого з цього села. Почесний гість поділився спогадами: у 1944 році німці вивезли з села Княже його вагітну маму та бабусю. Він народився у німецькому концтаборі... В 1950ому разом з мамою та бабусею переїхав у США місто Боффало, де продовжив навчання в докторантурі університету.

Впродовж 43 років працював на адміністративних і педагогічних посадах у цьому навчальному закладі. Хоч пан Іван народився не в Україні, вважав себе українцем, досконало оволодів рідною мовою. Події на Майдані 20132014 років не залишили його байдужим. Дізнавшись про видання книгиреквієм, став одним з її меценатів, щоб майбутні покоління знали про жертовність Героїв Небесної Сотні та молились за їхні душі.

Почесний гість офірував "Молитви до Небесних Сил за захист українського народу" сільській та шкільній бібліотекам та місцевому пароху отцю Олександру. На закінчення презентації книгиреквієм в пам'ять загиблим Героям прозвучала молитва "Отче наш".

Директор Княжівської школи Світлана Новосад подякувала гостям від імені всіх односельчан, учнів та вчителів школи за книгу.

Сьогодні в скорботі й з великою вдячністю ми згадуємо Героїв світлої пам'яті Небесної Сотні. Та вони звертаються до кожного з нас рядками вірша Наталії Назар, вміщеного у книзі: "Не треба сліз. Лише зворуште тишу // Акордами гарячих молитов", бо, за словами поетеси Мар'яни Савки: "Герої не вмирають. Просто йдуть. // З Майдану в небо. В лицарі зі смерті".

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.