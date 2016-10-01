Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Новини Новини У Народному домі с. Стенятин пройшов творчий звіт Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



У Народному домі с. Стенятин пройшов творчий звіт, приурочений 25ій річниці Незалежності України. Святковий концерт розпочався з благословення священика Володимира Августовського, настоятеля церкви Воздвиження Чесного Животворящого Хреста. Привітав присутніх Стенятинський сільський голова Григорій Студінський. У концертній програмі взяли участь народний чоловічий хор «Плугатар», вокальний ансамбль і члени гуртків художнього слова та малих форм роботи Народного дому. З вітальним словом і подякою учасникам концерту звернулася начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирослава Михайлюк. Пізніше проходили розваги, конкурси для дітей та конкурс на найкращу вишиванку.

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