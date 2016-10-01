Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

У Народному домі с. Стенятин пройшов творчий звіт, приурочений 25ій річниці Незалежності України. Святковий концерт розпочався з благословення священика Володимира Августовського, настоятеля церкви Воздвиження Чесного Животворящого Хреста. Привітав присутніх Стенятинський сільський голова Григорій Студінський. У концертній програмі взяли участь народний чоловічий хор «Плугатар», вокальний ансамбль і члени гуртків художнього слова та малих форм роботи Народного дому.
З вітальним словом і подякою учасникам концерту звернулася начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирослава Михайлюк.
Пізніше проходили розваги, конкурси для дітей та конкурс на найкращу вишиванку.