Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





21 жовтня у відділі культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігії Сокальської РДА мало відбутися засідання конкурсної комісії для обрання керівників Сокальської районної централізованої бібліотечної системи та Сокальського районного народного дому, однак воно не відбулося через ряд причин, які привели до дискусії між присутніми.

За словами юриста профспілки працівників культури Львівської області Ігоря Тацишина, не було дотримано вимог чинного законодавства. Керівники виконавчої влади не включили до складу комісії представників трудового колективу, які були делеговані, а на власний розсуд ввели інших. Підготовка до конкурсу і сам конкурс повинні транслюватися онлайн.

Голова профспілкової організації працівників культури і клубних працівників Лілія Конончук підкреслила, що ніхто не взяв до уваги думки трудового колективу, хоч вони подали необхідні документи згідно з чинним законодавством і делегували трьох своїх представників. Саме це викликало жваву дискусію.

Громадський діяч Олег Грицишин наголосив, що оскільки представники від трудового колективу наполягають, щоб їх включили до складу комісії, то нехай збирають збори, на які запросять директорів усіх Народних домів Сокальщини, яких є 83, і оберуть членів конкурсної комісії для обрання керівника Сокальського районного народного дому.

Прокоментувала ситуацію, що склалася, й начальник відділу у справах культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирослава Михайлюк. Вона зазначила, що хотіла, щоб засідання комісії було чесним і прозорим, тому в її склад ввійшли неупереджені люди, які є добрими фахівцями у галузі культури, які б прийшли і реально оцінили конкурсантів на вакантні посади і обрали серед них достойних.

Також пояснила ситуацію, яка виникла: «На конкурсну комісію подали заяви на посаду директора районного Народного дому чотири претенденти. Це – директор районного Народного дому Ольга Мамуладзе, методист районного Народного дому Ігор Дещаківський, громадський діяч Світлана Притулко та директор Народного дому с. Муроване Андрій Поліха. Коли дізналися, що Ігор Дещаківський подав свою кандидатуру почався тиск на нього, а від трудового колективу було навмисно обрано в комісію тих осіб, які б лобіювали кандидатуру О. Мамуладзе. Хочеться, щоб на посаду директорів районного Народного дому та Централізованої районної бібліотечної системи прийшли молоді, креативні люди, щоб культура на Сокальщині розвивалась. Щоб обрання керівників відбувалося чесно і неупереджено».

Коли емоції обох сторін вляглись, присутні дійшли згоди, що не можуть рухатись далі, якщо процедура з обрання членів конкурсної комісії є порушена та не відповідає чинному законодавству. Тож вирішили виправити допущені помилки та зібратися на наступне засідання.

24 жовтня відбулося засідання комісії по жеребкуванню, яке проходило з дотриманням вимог чинного законодавства. Делеговані представники громадських організацій не мали жодних заперечень, тож одразу перейшли до справи.

Начальник відділу культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігії Сокальської РДА Мирославa Михайлюк зачитала протоколи зборів громадських організацій та трудових колективів Сокальського районного Народного дому та Сокальської Центральної районної бібліотечної системи про делегованих представників у склад комісій для обрання директора Сокальського районного народного дому та директора Централізованої районної бібліотечної системи. Опісля відбулось жеребкування, яке визначило членів комісії для обрання директора районного Народного дому. Це: голова Сокальського осередку Союзу українок Надія Мельник, член районної організації «Просвіта» Марія Гринюк, бібліотекар Сокальської районної бібліотеки, методист першої категорії Галина Хорташко, а до складу комісії для обрання керівника централізованої районної бібліотечної системи увійшли: голова районної організації «Просвіта» Ігор Дацюк, голова Сокальського осередку Союзу українок Надія Мельник, методист Сокальського районного народного дому Оксана Фарина.

25 жовтня відбулося перше засідання конкурсних комісій, які обрали голів вищезгаданих комісій та прийняли рішення допустити до конкурсу О. Мамуладзе та А. Поліху. Хто ж очолить Сокальський районний народний дім визначиться 31 жовтня.

Директора районної Централізованої районної бібліотечної системи обиратимуть 27 жовтня, на цю посаду претендують дві кандидатури: це – заступник директора РБС Христина Дасюк та громадський активіст Володимир Піхоцький.

Любов ПУЗИЧ.