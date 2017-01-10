Голос Сокальщини - актуальні новини

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Поезія
Новини
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
В Сокалі відбувся гала-концерт гурту «Galicia folk band». Фото
Львівська залізниця скасувала регіональний поїзд «Львів-Ковель»
Про офіційну відміну поїзда прес-служба «Львівської залізниці» повідомила 19 січня, уточнивши, що за час існування маршруту заповненість потягів складала всього 7%
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Культура » Новини
Новини
В Сокалі відбувся гала-концерт гурту «Galicia folk band». Фото

В Сокалі відбувся гала-концерт гурту «Galicia folk band». Фото

Таланти, які виховала Сокальщина, подарували своїй громаді чудовий концерт !!!

На Сокальщині пройшов День Соборності України.

Увінчався він Святковим концертом, який дав гурт «Galicia folk band», що складається в основному з музикантів-вихідців зі Сокальщини. Народний дім Сокаля був переповнений. Хочеться сказати добре слово про наших земляків: керівника гурту Володимира Іванця(баян), вокаліста Оксану Зубенко(скрипка), акордеоніста Назара Куртяника. Довго зал не відпускав музикантів, бо давно не чув гарних та мелодійних пісень.

Взяли участь у святкових заходах також представники Сокальської «Батьківщини».

Після концерту ними був організований флеш-моб «УКРАЇНА ЄДИНА». Боже, нам єдність подай!

Олег Кожушко


Версія для друку
Інші публікації розділу Новини

Кількість переглядів - 128


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  