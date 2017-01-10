Голос Сокальщини - актуальні новини

Таланти, які виховала Сокальщина, подарували своїй громаді чудовий концерт !!!

На Сокальщині пройшов День Соборності України.

Увінчався він Святковим концертом, який дав гурт «Galicia folk band», що складається в основному з музикантів-вихідців зі Сокальщини. Народний дім Сокаля був переповнений. Хочеться сказати добре слово про наших земляків: керівника гурту Володимира Іванця(баян), вокаліста Оксану Зубенко(скрипка), акордеоніста Назара Куртяника. Довго зал не відпускав музикантів, бо давно не чув гарних та мелодійних пісень.

Взяли участь у святкових заходах також представники Сокальської «Батьківщини».

Після концерту ними був організований флеш-моб «УКРАЇНА ЄДИНА». Боже, нам єдність подай!

Олег Кожушко