Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Пісенний конкурс "Золота октава", гала-концерт якого зібрав аншлаг у залі районного Народного дому, поправу можна назвати справжнім святом української пісні. Дванадцять громад Сокальщини щедрі талантами і любов'ю до свого рідного села, намагалися довести, що саме у них є та "золота" октава. Вокалісти, які представляли Боб'ятин, Бояничі, Стаївку, Шпиколоси, Домашів, Горбків, Стремінь, Велике, Волицю, Хлівчани, Поторицю і Завишень, змагались за перше місце. Їх підтримували рідні та знайомі. Тож не дивно, що у залі та на балконі не було де сісти. Організатори конкурсу, а це Фонд розвитку громад "Світанок", уже втретє прагнули зробити його цікавим та хвилюючим, креативним та сучасним. Він привернув увагу жителів Сокальщини, які назвали його Євробаченням. Завдяки ТРК "Сокаль" та Інтернет-провайдеру ТзОВ "БЕСТЛІНК" спостерігати за виступами конкурсантів та відчути атмосферу свята української пісні могли не тільки жителі Сокальщини, які через поважні причини залишилися вдома, але й українці у різних куточках світу.

…Прозвучали акорди конкурсу "Золота октава". Ансамбль народного танцю "Дивоцвіт" (керівник Оксана Бубела) під українські ритми відкрив галаконцерт. Ведуча Ірина Булка пригадала, як у 2012 році Світлана Притулко піснею "Я люблю Україну свою" розпочинала "Золоту октаву". Цю пісню написав відомий поет, композитор, співак Анатолій Матвійчук, який і цього року не залишився байдужим до конкурсу. Він надіслав своє відеозвернення, яке могли побачити і почути усі присутні. Народний артист України привітав учасників конкурсу і побажав виконавцям Божого натхнення, щоб відкрити свою душу і подарувати пісні. "Натхнення це та сила, яка робить з простих людей, людей одухотворених. Я хочу побажати членам журі, щоб вони могли розгледіти справжній вогник таланту, у кожній душі, у кожному серці і допомогли роздути цей вогник до великого прекрасного полум'я".

На гала-концерті перед виступом кожного конкурсанта Світлана Притулко розповідала про нього, його хобі, громаду, яку представляє. Виступ учасників мав музичний супровід та відеофільм, які вдало доповнювали один одного.

Першими вийшли на сцену Іванна Темчишин та Руслан Легкий із села Шпиколоси, які виконали пісню "Три дороги". А далі, як на Євробаченні, ведуча Ірина Булка зустрічала виконавців у "зеленій" кімнаті, де просила розповісти про себе, розпитувала, що спонукало прийти на конкурс, що значить пісня у їхньому житті. Конкурсанти охоче давали інтерв'ю. Кожного з них об'єднувала любов до пісні та рідного села, яке вони представляли.

12 конкурсантів Софія Дмитрів (с. Бояничі) (на знімку вгорі), Лілія Мельник (с. Горбків), Володимир Сич (с. Стаївка), Зоряна Кокотін (с. Велике), Марта Остапик (с. Домашів) (на знімку зліва), Маріанна Дмитришин (с. Волиця Двірцівська), гурт "Галичанка" (с. Боб'ятин), Ольга Бубній (с. Хлівчани) (на знімку справа), Роман Диюк і Андрій Копчак (с. Поториця) (на знімку в центрі), Мар'яна Владика (с. Стремінь), жіночий вокальний ансамбль "Гармонія" (с. Завишень) вкладали у виконання пісні душу та майстерність. Усі виконавці виступили достойно, за них вболівали рідні та знайомі, які гаряче підтримували їх оплесками.

А далі на глядачів чекав сюрприз прем'єра пісні на слова Віктора Притулка "Просто вірю", яку виконала Світлана Притулко. Генеральний директор ТРК "Сокаль" Олександр Новацький привітав учасників конкурсу "Золота октава" і подякував його засновникам Віктору і Світлані Притулкам за пісню, в яку вони вклали серце і душу, і побажав їм натхнення та нових творчих злетів. Потім глядачі стали учасниками скайпконференції з сокальчанкою Христиною Білоус, яка зараз перебуває у Китаї. Вона також тепло привітала учасників пісенного конкурсу і побажала їм творчих злетів та нових перемог на музичному небосхилі. Згодом глядачі скупали в оваціях тріо "Fast Band", яке виконало два музичні твори.

Опісля ведучі запросили конкурсантів на сцену, щоб ті почули оцінки, які їм поставили судді. До речі, тут теж відбулися зміни: суддями конкурсу стали не хто інший як українці, які цінують свою пісню, свою мову понад усе це представники української діаспори з 16 країн світу: Франції, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Словенії, Кіпру, Бельгії, Угорщини, Австралії, Чехії, Фінляндії та Південної Кореї.

Вони по скайпу ділилися враженнями, виставляли бали за 10-ти бальною шкалою. Члени журі дякували організаторам за участь у фестивалі та відзначали, що оцінювати конкурсантів дуже важко, бо усі виконавці талановиті, голосисті, співучі. Вони бажали конкурсу довголіття, а організаторам та конкурсантам творчих здобутків. Суддя з Угорщини композитор Михайло Вігула зазначив, що організація конкурсу є на професійному рівні, а організатори професіонали, які допомагають обдарованим людям розкрити свої таланти.

Під час підрахунку інтрига трималась до останнього, що додавало хвилювання як конкурсантам, так і глядачам. За підсумками голосування незмінними лідерами були троє учасників. Це Ольга Бубній з Хлівчан і Софія Дмитрів з Боянич, які отримали найвищі оцінки по 10 балів від 5 країн кожна. Дует Роман Диюк і Андрій Копчак з Поториці отримав 10 балів від 4 країн. Відтак переможцем конкурсу з відривом у 17 голосів стала Софія Дмитрів. Переконана, що цю дівчину запам'ятали усі, бо лише вона виконувала пісню акапельно. Друге місце у Андрія Копчака і Романа Диюка та вокального ансамблю "Гармонія", третє у Ольги Бубній. Засновник конкурсу та голова правління Фонду розвитку громад "Світанок" Віктор Притулко вручив переможниці "Золоту Ніку", диплом й ноутбук, а усім учасникам дипломи "Золотої октави".

Та інтрига все ще тривала. Генеральний директор ТРК "Сокаль" Олександр Новацький оголосив результати смсголосування, яким слухачі упродовж 10 днів визначали переможця за приз глядацьких симпатій. Найбільшу кількість голосів 743 отримав дует із с. Поториця Роман Диюк і Андрій Копчак за музичну композицію "Спаси Всевишній Україну". Цей дует був створений нещодавно і "Золота октава" стала для нього першим виступом на сцені районного Народного дому. "Кожна людина, переживаючи такі моменти, відчуває тривогу. Проте головне не перемога, а участь у конкурсі. Вважаю, що ми достойно представили Поторицю. Спасибі усім, хто голосував за нас", сказав Роман Диюк.

Серед лідерів на приз глядацьких симпатій були й Мар'яна Владика зі с. Стремінь (677 балів) і Марта Остапик з с. Домашів (197), які посіли друге і третє місця, і також отримали заохочувальні призи.

Роману Диюку та Андрію Копчаку цьогорічний конкурс приніс багато несподіванок, зокрема, подарунковий сертифікат на оплату послуг від ТзОВ "БЕСТЛІНК" на суму 1500 грн. Також вони стали фаворитами суддів конкурсу від Іспанії Михайла Мельничука та Галини Корольової отримавши найвищий бал 10, хлопці також отримали сертифікат від Barcelona Event Group, на свято "Українська кухня" у мальовничу Барселону в травні 2017 року.

Голова Сокальської районної ради Микола Пасько привітав учасників конкурсу та подякував його організаторам і всім, хто долучився до його проведення. Він також вручив квіти переможниці і подяку засновнику конкурсу.

"Сокальщина не перестає вражати, не перестає дивувати розумом, мудрістю, виваженістю, а сьогодні ще й талантом", зазначила у вітальному слові директор Червоноградського бюро безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Костишин і вручила "солодкий" приз торт, гурту "Галичанка" з с. Боб'ятин.

Віктор Притулко подякував громадам за участь у конкурсі, усім небайдужим до культури та пісні людям, які взяли активну участь, підтримували і допомагали в його організації, зокрема, колегам від ГО "Самопоміч", директору ДП "Датський текстиль" Йоргену Седерхолму, директору Інтернетпровайдера ТзОВ "БЕСТЛІНК" Василю Журавінському, ведучій Ірині Булці та усім тих, хто залишився за кадром, хоч доклав багато зусиль, щоб "Золота октава" була такою, якою її побачили глядачі.

Своїми враженнями від конкурсу з читачами газети поділилася володарка "Золотої Ніки-2016" Софійка Дмитрів: "Дякую "Золотій октаві", що вона допомогла реалізувати мою дитячу мрію: стати вчителем та співачкою. Я працюю у Бояницькій школі і заочно навчаюся у Луцьку на вчителя початкових класів та англійської мови. Безмежно щаслива. Дякую усім, хто вірив у мене, насамперед мамі, яка разом з завідувачем Народного дому с. Бояничі подала заявку на участь у конкурсі, викладачу школи мистецтв імені Віктора Матюка м. Сокаль Тетяні Гнатюк, яка навчала вокалу. Моя нагорода це наша спільна перемога".

Учасник дуету з Поториці Андрій Копчак, який є капеланом українського війська, побажав фестивалю процвітання, щоб й надалі кожен населений пункт міг представити талановитих людей, якими гордиться. Бо саме у селі беруть коріння українські традиції та звичаї, які там бережуть і примножують. У родинних піснях виспівував наш народ свою буденність, переживання звичайної людини, її щастя й горе, кохання й страждання. І хіба не хвилюють нас ці пісні сьогодні? Хіба не запам'ятовується на все життя материнська колискова, її ніжне слово, сказане до нас? Пісня це душа нашого народу. Щоб вона не вмерла, потрібно її розвивати. Переконана, що у нашій державі настане мир та спокій, і такі фестивалі, як "Золота октава", відбуватимуться не тільки на Сокальщині, але й на Західній Україні, в цілому світі. Адже пісня єднає українців всіх континентів. І ми мали змогу в цьому переконатися.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.