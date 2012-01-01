Голос Сокальщини - актуальні новини

26 лютого в Сокальському районному народному домі був аншлаг!

Усі хореографічні колективи Сокальського району демонстрували свою майстерність виконання хореографії. Радіємо за юні таланти, які народилися у філії сіл Савчин, Тартаків, Стенятин Сокальської дитячої школи мистецтв ім.Віктора Матюка. Кожного взяли за душу виступи учасників колективів зі смт Жвирка, села Забужжя. Професійну майстерність показали хореографічні колективи Сокальської дитячої школи мистецтв ім.Віктора Матюка, Сокальського районного народного дому. Неперевершеною професійною майстерністю вирізнявся виступ володаря гран-прі обласного огляду-конкурсу хореографічних колективів "Прикарпатські джерела" - Народного фольклорного колективу танцю "Бужани" Народного дому села Ільковичі.

Керівник галузі культури Сокальського району Мирослава Михайлюк щиро дякує кожному педагогу, а саме: Світлані Батюк, Наталії Зятик, Марії Кащук, Ользі Гасюк, Мар'яні Блащук, Наталії Михайлевич, які вклали свою душу у постановку кожної хореографічної композиції, які відкрили нові обдарування і дають поштовх кожній дитині рухатися далі.

Отець Петро церкви Святого Юрія ЧСВВ міста Кристинополя був приємно вражений неперевершеними талантами, що є на Сокальщині.

І на завершення Мирослава Михайлюк додала: "Наша Україна багата талановитими людьми, що своєю працею звеличують її, й наповнюють душу кожної людини гордістю за свій народ, викликаючи глибоке почуття патріотизму".