Голос Сокальщини - актуальні новини

27 лютого, у Сокальській дитячій школі мистецтв ім.Віктора Матюка відбувся концерт фортепіанної музики.

Випускниця, Мартинюк Соломія, клас викладача Михайлюк Мирослави Володимирівни є студенткою 3-го курсу Дрогобицького державного музичного училища ім.Василя Барвінського.

В програмі звучали твори українських та зарубіжних композиторів. Приємно бачити результат роботи, адже Соломія навчалася у філії села Тартаків Сокальської ДШМ ім.В.Матюка. У 2-му класі стала лауреатом 2-ї премії обласного конкурсу піаністів у м.Львові. В 4-му класі стала лауреатом 3-ї премії міжнародного конкурсу піаністів ім.Василя Барвінського у м.Стрий.

Це велике мистецтво - наполеглива праця з дітьми, вміння розвинути любов до фортепіанної музики, розпізнати талант у дитини з 5-річного віку та досягти успіху.

Гордістю Сокальщини є Соломія Мартинюк, адже нею пишаються батьки, викладачі і вся громада Сокальщини.