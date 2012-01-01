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Винахідник з Радехова Анатолій Архипчук винайшов газовий генератор, який спалює сміття методом низькотемпературного піролізу
Як зазначив депутат Львівської міської ради Роман Іванців, для перевірки роботи генератора був проведений спеціальний експеримент. На ньому були присутні представники санітарно-епідеміологічної служби та «теплоенерго», які аналізували стан повітря та кількість тепла, яке вироблялось.
У Жовкві розпочато кінофестиваль. Фото
Вчора у кінотеатрі ім.Тараса Шевченка (дир. Юрій Жезло) м.Жовква, відбулася презентація оновленого журналу "Світ дитини" та показ фільмів, в тому числі, анімаційних, в рамках дитячої програми фестивалю "Кіномаршрут", організований його директором Андрієм Тимчишиним спільно з відділом культури і туризму Жовківської РДА
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Культура » Новини
Новини
У Жовкві розпочато кінофестиваль. Фото

У Жовкві розпочато кінофестиваль. Фото

Вчора у кінотеатрі ім.Тараса Шевченка (дир. Юрій Жезло) м.Жовква, відбулася презентація оновленого журналу "Світ дитини" та показ фільмів, в тому числі, анімаційних, в рамках дитячої програми фестивалю "Кіномаршрут", організований його директором Андрієм Тимчишиним спільно з відділом культури і туризму Жовківської РДА

На кінопоказ разом із учнями та іншими присутніми прийшла голова РДА Н.Щур та начальник освіти Коваль ЖовківськоЇ РДА.

Презентував журнал "Світ дитини" - редактор Юрій Тисак та письменниця Оксана Думанська.

- "Світ дитини" - журнал, який побачив світ 100 років тому, і тоді він виходив 5-ти тисячним накладом.Зрештою, цей журнал виходив задля того аби діти мали можливість читати його і самі писати про світ, в якому живуть. - сказала Оксана Думанська на презентації.

Організатори також презентували анімаційні фільми, які створили самі діти, в яких вони представили своє бачення навколишнього світу, висвітлювали соціальні проблеми, повязували їх з елементами казок та реального життя.

Автор, фото - Галина Фесюк


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