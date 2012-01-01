Голос Сокальщини - актуальні новини

Вчора у кінотеатрі ім.Тараса Шевченка (дир. Юрій Жезло) м.Жовква, відбулася презентація оновленого журналу "Світ дитини" та показ фільмів, в тому числі, анімаційних, в рамках дитячої програми фестивалю "Кіномаршрут", організований його директором Андрієм Тимчишиним спільно з відділом культури і туризму Жовківської РДА

На кінопоказ разом із учнями та іншими присутніми прийшла голова РДА Н.Щур та начальник освіти Коваль ЖовківськоЇ РДА.

Презентував журнал "Світ дитини" - редактор Юрій Тисак та письменниця Оксана Думанська.

- "Світ дитини" - журнал, який побачив світ 100 років тому, і тоді він виходив 5-ти тисячним накладом.Зрештою, цей журнал виходив задля того аби діти мали можливість читати його і самі писати про світ, в якому живуть. - сказала Оксана Думанська на презентації.

Організатори також презентували анімаційні фільми, які створили самі діти, в яких вони представили своє бачення навколишнього світу, висвітлювали соціальні проблеми, повязували їх з елементами казок та реального життя.

Автор, фото - Галина Фесюк