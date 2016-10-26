Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Новини
Новини

В Жужелянах та Перемисловичах на Сокальщині проведуть ремонт Народних домів
Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13

Народні доми у селах Жужеляни та Перемисловичі давно потребують капітального ремонту, бо знаходяться в поганому стані. Заклади культури дуже потрібні громадам, тож дізнавшись, що обласна рада запровадила низку програм, які передбачають сучасні європейські методи співфінансування проектів для місцевого розвитку, вирішили й собі взяти участь у конкурсі мікропроектів місцевого розвитку Львівської обласної ради.

Сільські громади серед інших проблем обрали заклади культури, й написали мікропроекти на капітальний ремонт цих будівель. У конкурсі переміг мікропроект на капітальний ремонт даху та фасаду будівлі Народного дому с. Жужеляни. Громада одразу взялась до роботи, і за чотири місяці Народний дім отримав нове обличчя. Вартість мікропроекту по капітальному ремонту Народного дому склала 220 тисяч гривень. На його реалізацію Львівська облрада виділила 96 тисяч гривень, Сокальська районна рада та райдержадміністрація – 50 тисяч грн., сільська рада – 44 тисячі грн. Не залишилася осторонь громада села та місцеві фермери, які зібрали 29 400 гривень. За ці кошти перекрили дах, замінили вікна, двері, зробили фасад приміщення.

Приватна фірма «БК2» якісно і швидко зробила ремонт. Та щоб молоді тут було затишно і комфортно проводити своє дозвілля, а людям старшого покоління хотілось прийти на концерт, ще потрібно зробити капітальний ремонт в середині приміщення, а саме ремонт сцени, підлоги, стін, стелі. Таких коштів у громади немає, тож жужелянці вирішили написати новий мікропроект.
Пощастило й жителям с. Перемисловичі. Кошти на реалізацію мікропроекту капітальний ремонту будівлі та даху Народного дому с. Перемисловичі надійшли з Державного фонду регіонального розвитку, за постановою Кабінету Міністрів №385. Його кошторис склав 215 тисяч гривень, в тому числі свою вагому лепту внесла громада та місцеві фермери.

Жужелянський сільський голова Володимир Мончук вважає, що сьогодні сама громада та сільська рада не спроможні відновити Народний дім чи інші об’єкти соціальної сфери навіть в одному селі. А участь у конкурсі мікропроектів дає шанс це зробити. Прикладом цього є успішна реалізація проекту. До того ж це активізує та здружує громаду.

Жителі сіл, зокрема молодь, рада, що відновлюють Народні доми, які є душею громади. Вони побачили, що в такий спосіб: беручи участь у мікропроектах, можна залучати кошти на розвиток соціальної сфери. І це їх неабияк зацікавило. Адже вони хочуть, щоб їхні села стали гарними та привабливими. На цей рік громади сіл Жужеляни, Перемисловичі, Цеблів, Заболоття планують подати ще чотири мікропроекти на конкурс. Вони будуть дещо менш вартісними, але не менш актуальними для цих сіл.

Любов ПУЗИЧ.            


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