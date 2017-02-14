Голос Сокальщини - актуальні новини

Велика китайська стіна - одне із самих грандіозних споруд людства. На її будівництво пішло близько 1700 років і сотні поколінь, які поклали свої життя на створення фортеці протяжністю в 8851 км. Від якого страшного ворога намагалася захиститися Піднебесна? Мимовільним свідком відповіді на це питання виявиться європеєць Вільям Гарін, який прибув зі своєю командою в Китай добути чорний порох. Те, що мандрівник тут побачить - не снилося йому навіть у найстрашніших снах...

Обережно, спойлер!

Для тих, хто планує подивитися фільм "Велика стіна" в "Планета Кіно" і хоче дізнатися більше про те, хто ж все-таки так дошкулив китайцям - відкриємо завісу таємниці. За сюжетом, Велика китайська стіна була побудована, щоб захистити місцевих жителів від надприродних чудовиськ, яких тут називають пожирачами. Зовні вони представляють собою щось середнє між драконами і "Чужим" з однойменного хоррора. Тому радимо не очікувати від фільму наукової фантастики або якоїсь особливої логіки - це, швидше, видовищна екшн-казка.

Режисура

Режисер картини заслуговує особливої уваги. Його крісло зайняв Чжан Імоу - творець таких популярних картин, як: "Дім літаючих кинджалів", "Дорога додому", "Жити", "Герой", "Квіти війни" та інших. Режисер також є володарем нагороди "Золота пальмова гілка" і "Срібний ведмідь".

Акторський склад

Головну роль виконав Метт Деймон своєму улюбленому образі такого собі європейського героя в східному світі. Щось подібне ми вже бачили на прикладі Тома Круза в "Останньому Самураї". Саме Деймон став головним "каменем спотикання" у думках різних критиків: хтось стверджує, що він гармонійно "розбавив" склад китайських акторів, інші ж вважають, що він став головним недоліком фільму за його шаблонної "геройським" міміки.

Партнерами Деймона по знімальному майданчику стали Педро Паскаль, вже відомий по серіалу "Гра престолів" і Віллем Дефо - "зірка" фільмів "Англійський пацієнт", "Готель "Гранд Будапешт" і "Людина-павук". Головна жіноча роль дісталася маловідомої китайської актрисі Цзин Тянь, яка успішно продемонструвала себе образ хороброго воїна.

Атмосфера

Нагадаємо, бюджет кінокартини склав 150 мільйонів доларів. Висновок напрошується сам собою: фільм зроблений дуже якісно. Перше, що варто зазначити - автентичні костюми і зброю. Разом з розкішними китайськими пейзажами вони дійсно переносять нас в Піднебесну.

Другий головний плюс - видовищні спецефекти. Можливо, саме цим фільм і завдячує своєму успіху у глядачів. Вибухи, атаки чудовиськ, сцени битв - все це дійсно заслуговує гучних овацій.

Саундтреки

Саундтреки фільму - його окреме вагома перевага. Композитором картини виступив Рамін Джаваді, який вже відомий Вам, якщо Ви хоч раз чули тему заставки серіалу "Гра престолів". Композиції Джаваді ідеально доповнюють загальну картину, театрально підкреслюючи трагічні і переможні моменти.