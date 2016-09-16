Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Вийшов друком літературно-мистецький альманах "Галицький меридіан" (Червоноград: ТзОВ "Червоноградська міська друкарня". 136 с.). Упорядник видання поетеса, член НСЖУ Віра Олеш. "Навколо цього мистецького координату, бо саме мистецькою є ідея збірки, згуртовані митці не лише з Галичини, читаємо в передмові. Наш край здавна є тою землею, де живуть вільні, творчі люди, які гостинно зустрічають і щедро приймають у себе гарних і добрих друзів з усіх усюд".

У виданні вміщено вірші, прозу, роздуми, репродукції малюнків Анастасії Хімко, Богдана Бовшика, Василя Годяка, Галини ЖубільКниш, Галини Яковлєвої. Івана Гентоша, Ігоря Байора, Лариси Омельченко, Оксани Карнаги, Любові Бенедишин, Світлани Ковальчук, Павла Савчука та інших. (Загалом три десятки імен літераторів і митців). Твори найрізноманітнішої тематики: духовної, патріотичної, суспільної, політичної, інтимна лірика, моральні проблеми. Авторська географія також доволі широка: Львівщина (Червоноград, Соснівка, Гірник, Сокаль, Дрогобич, Львів, Радехівський, Жовківський райони), Дніпропетровщина (це вже тепер Дніпро), Тернопілля, ІваноФранківщина, Київ, Хмельниччина...

Окрім літературних творів, есе, є також цікаві краєзнавчі замітки, журналістські матеріали.

Тарас ЛЕХМАН.