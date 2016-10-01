Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Новини
Новини

Вийшла нова книжка поезій Любові Бенедишин - "Зачаття неба"
Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22

«ЗАЧАТТЯ  НЕБА» - таку назву має нова книжка поезій члена Національної спілки письменників України, відповідального секретаря Сокальського літературно-мистецького об'єднання "Колос" Любові Бенедишин, яка нещодавно побачила світ у львівському видавництві "Плай". Як зазначено в анотації, "вірші, що ввійшли до збірки  "це, може, навіть і не вірші" (за Ліною Костенко), а виболені серцем згустки: недобрих передчуттів і немарних сподівань, непроминущого жалю і непрощенної совісті".

Воно й не дивно. Адже книжка висвітлює славно  і сумнозвісні події  20132016 років, наше сьогодення. Делікатним пером авторка торкається сокровенного, найболючішого і найтривожнішого: "священне цунамі Майдану", криваві реалії війни, пошук духовного грунту в імлі безнадій і розчарувань… А також гостро реагує на провокаційні виклики непевної доби циклом чотиривіршів "Скалки".

…Мріємо про високе українське небо над головою, не усвідомлюючи, що спершу кожен повинен "у собі зачати вись"  у власній душі.

Книжка вдало оформлена графікою львівської художниці Оксани Мазур.

До уваги любителів поетичного слова: запитуйте збірку Любові Бенедишин "Зачаття неба" в книгарні "АВС" м. Сокаль.


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