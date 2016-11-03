Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Хоровий колектив створений в 1976 році, його художнім керівником та головним диригентом став випускник Рівненського державного інституту культури Петро Грева. “Надбужжя” був переможцем численних оглядів, конкурсів, за які нагороджений почесними грамотами та дипломами. У 1987 році за успіхи по пропаганді музичного хорового народного мистецтва та високу виконавську майстерність колектив нагороджений звання "Народний". Петро Грева перший в районі використав записи народних пісень Сокальщини, зібрав понад 100 пісень, зробив багато обробок для хору і дав народним перлинам друге життя. Це пісні "Ой, виїхав козак", "Пожену я сиві воли", "Три літа тому" та інші. Хочеться згадати перших учасників хорового колективу, які продовж 40 років не покидали хор і не одну стежину протоптали на репетицію двічі на тиждень: Христина Костюк, Степан Туришин, Михайло Яворський, Людмила Федунь, Любов Ковальчук, Ольга Косевич, Роман Царук. Понад 30 років учасниками хору є Богдан Коханьчук, Анна Перев'язко, яка більше 25 років є старостою колективу, Оксана Костюк, Богдан Касянчук.

Народний хор "Надбужжя" відомий далеко за межами району та області, успішно гастролював на теренах центральної та східної України, Білорусії, Польші, Угорщини, а також Львівської та Волинської областей.

З 2013 року керівниками колективу стали Роман Козярський та Богдан Кійко.

Еталоном життєвого кредо керівників є кращі загальновизнані митці, що надихають їх на творчі успіхи: А. Авдієвський, А. Пашкевич, Г. Верьовка П. Майборода та інші. Нещодавно колектив придбав сценічні костюми на суму 60 тисяч гривень.

В 2016 році виповнюється 40 років з дня заснування хору “Надбужжя”.