Голос Сокальщини - актуальні новини

В неділю, 26 лютого 2017 художні колективи Жовківського району виступили з концертною програмою «Розквітай Україно» у 184 військовому навчальному центрі, що в с.Старичі на Яворівщині, перед військовими.

Найперше, треба подякувати Богу за чудовий день і вдалий концерт, в якому взяли участь кращі учасники художньої самодіяльності Жовківського району. Розробляючи сценарій, хотілося запропонувати нашим захисникам не тільки патріотичну, а й гумористичну програму, окрім цього, до кожного номеру поставила підводку із авторської поезії, за яку отримувала теж бурхливі оплески від суперглядачів - наших військовослужбовців.

А розпочали ми наш концерт із виступу соліста Народного дому с.Купичволя Андрія Рачинського, студента Львівської консерваторії, який виконав пісню "Розквітай, Україно" за що отримав бурхливі алодисменти залу. Неперевершено співали тріо студенток, учасниці художнього колективу Народного дому с. Купичволя ( керівник Оля Смуляк) у складі Марічки Бакалець, Юлі Лозинської, Надії Винярської. Окрім цього, дві з них Марічка і Оля солірували із піснями "Аве Марія" та "Молитва". І теж оваціі хлоців були зрозумілими - дівчатка співають, і голоси, і краса - у гармонії.

Із веселими гумористичним колажами виступили учасники драматичного колективу Жовківського районого Народного дому - Тарас Мудрий і Наталя Парамонова, а також вокальний гурт "Веселі жіночки" (керівник Юра Ткач) Народного дому с.Сулимів.

Приємно вражена тим, що чоловіки гучно аплодували на мою авторську поезію, що стосувалася любовної лірики та патріотичної тематики і якою перепліталвся увесь сценарій.

Ще однією цікавинкою концерту став фольклорний жіночий колектив «Вишиванка» Народного дому с. Лавриків (художній керівник Марія Думич, директор Василь Сало, який представили глядачам "Українські вечорниці", та в контексті пппрригостив військовослужбовців смачними пампушками і пиріжками.

І на завершення концерту Андрій Рачинський під бурхливі оплески виконав пісню "Мамо, я закохався". Ми також вшанували усіх загиблих військових у цій клятій війні на Сході України хвилиною мовчання.

Культурно-патріотичний захід відбувся, як сказав один із керівників центру, вручаючи нам грамоту за культурно-патрітичне виховання, на високому рівні. А я хочу в черговий раз подякувати голові районної ради Роману Горбаню і заступнику голови районної ради Аллі Жук за сприяння у забезпеченні транспорту та за надання автобуса депутату районої ради Юрію Семочко.

Автор, фото - Галина Фесюк