Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





11 та 18 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 184 об’єднаних територіальних громадах. Кандидати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» за результатами голосування отримали найбільшу підтримку серед виборців. Зокрема, на місцевих виборах «Батьківщина» здобула понад 600 депутатських мандатів з числа кандидатів, які йшли від партій, що складає близько 33% голосів виборців.

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко наголосила, що «батьківщинівці» отримали перше місце серед партій, попри шалений тиск на кандидатів та підкуп з боку «аграрних кланів», використання адмінресурсу та бюджетних коштів з боку кандидатів від влади. «Це свідчить про те, що влада не має ніякого впливу на місцях. Люди віддають перевагу опозиції, бо розуміють, що Україна рухається у неправильному напрямку, а саме до тоталітаризму», – заявила Юлія Тимошенко.

Партія «Батьківщина» перемогла на виборах в об’єднаних територіальних громадах і на Львівщині, отримавши близько 35% голосів виборців серед кандидатів від партій. Так, до шести рад об’єднаних територіальних громад Львівщини обрано 31 депутата-«батьківщинівця». А за результатами підрахунку голосів, на виборах голови Нижанковицької ОТГ Старосамбірського району переміг кандидат від ВО «Батьківщина» Володимир Смолінський, який набрав понад 75% голосів виборців.

«Кожен кандидат в депутати від нашої політичної сили підготував програму своєї роботи на наступні п’ять років. Адже наші кандидати – це ті люди, які впродовж багатьох років живуть і працюють на території своєї громади та вболівають за її розвиток і добробут. Основне, що ці люди мають бажання працювати якісно», – наголосив голова Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

За словами очільника «Батьківщини» Львівщини, сьогодні важливо, щоб процес децентралізації в Україні був добровільним, чесним та справедливим. «Потрібно, щоб не чиновники в своїх кабінетах розчерком пера вирішували долю громади, а жителі самостійно обирали, з ким хочуть об’єднуватися. Лише тоді ми зможемо говорити про реальну реформу децентралізації», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Олег КОЖУШКО, голова Сокальської РПО «ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» в Сокальській районній раді.