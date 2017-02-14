Голос Сокальщини - актуальні новини

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Cокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року розпочато кампанію декларування доходів, отриманих у 2016 році. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку, до 1 травня за місцем реєстрації.
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Політичні партії
Голову Сокальської РДА Олега Пелиха позивають до суду за керування у нетверезому стані

Голову Сокальської РДА Олега Пелиха позивають до суду за керування у нетверезому стані

Голова Сокальської РДА Олег ПелихГолову Сокальської РДА Олега Пелиха патрульні спіймали за кермом у нетверезому стані, хоча сам Олег Зіновійович заперечує це, кажучи, що просто сидів в авто своєї дружини.

Доволі молодий (за мірками держслужбовців) 32-річний голова Сокальської районної державної адміністрації розпочав виконання обов’язків у лютому 2016 року, перемігши у відкритому конкурсі.

Попрацювавши менше ніж рік, Олег Пелих потрапив у доволі неприємну ситуацію: 29 грудня минулого року його затримали інспектори патрульної поліції за водіння автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, однак порушник не погодився з таким твердженням патрульних.

Як розповів Олег Пелих кореспонденту Leopolis.news, у момент, коли його затримали полісмени, він не керував автомобілем, а просто сидів та очікував свою дружину, до слова, у власності якої і перебуває автівка:

«Я на сто відсотків запевняю, що не керував автомобілем. Я сидів в авто біля свого будинку. У суді будуть надані всі факти. Сидіти в автомобілі не є правопорушенням».

Окрім того, він додав, що йому здався дивним той факт, що патрульні відхилилися від основної ділянки патрулювання – автомобільного шляху Р15 (Ковель – Жовква).

«Патрульні поліцейські, які обслуговують дорогу Р15, були в місті Соснівка, яка не в їхньому обслуговуванні. Логічно подумати – патрульні не обслуговують цю ділянку дороги і знаходяться в тому місці, де не мали б бути. Це відбулось у самому місті (Соснівка – авт.), де їх взагалі ніколи не було видно», – додав Олег Пелих.

У коментарі кореспонденту Leopolis.news речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій розповіла обставини затримання:

«Причиною зупинки стала підозріла їзда та вимкнений поворот. Водій сказав, що багато не проїхав, та попросив вказати в протоколі, що тимчасово не працює і не хоче розголосу. У лікарні він продув 0,63 проміле».

Наразі справу кваліфіковано як керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння – ст. 130. ч. 1 КУпАП. Призначено суд на 17 лютого 2017 року, де чиновник намагатиметься довести свою правоту. Інформація про цей випадок доволі швидко поширилася районом, чим викликала обурення місцевої громади та депутатів.

Як розповів кореспонденту Leopolis.news депутат Сокальської районної ради, екс-голова РДА Олег Кожушко, ситуація з п’яним водінням лише підтвердила непрофесійність молодого керівника райдержадміністрації.

Районні депутати вже кілька разів намагалися внести на розгляд сесії питання про визнання незадовільною роботу голови Сокальської РДА Олега Пелиха та висловити йому недовіру.

За словами Олега Кожушка, депутатів і громадськість більше турбує незадовільне виконання Сокальською районною державною адміністрацією Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району за 2016 рік та неосвоєння бюджетних коштів.

«Ми не раз намагалися винести це питання на сесію, але він (Олег Пелих – авт.) то на лікарняному, то ховається бозна-де, то у Львівській ОДА кажуть: «Знімайте питання, бо він напише заяву на звільнення». Ми втомились очікувати, тому завтра (14 лютого – авт.) проголосуємо це питання. У депутатів негативне ставлення до його роботи», – зазначив Олег Кожушко.

Тепер на голову молодого керівника району впали відразу дві проблеми: переконати суд, що п’яним не кермував, а також довести громаді та місцевим депутатам, що його призначення на цю посаду було не випадковістю.

Назар ПРИТУЛА, Leopolis.news


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