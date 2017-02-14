Голос Сокальщини - актуальні новини

На черговій сесії Сокальської районної ради депутати шляхом таємного голосування висловили недовіру очільнику районної держадміністрації Олег Пелиху.

Інформацію про це кореспонденту Leopolis.news підтвердив депутат Сокальської районної ради Олег Кожушко.

У порядку денному питання про визнання незадовільною роботу голови Сокальської РДА було єдиним. За відповідне рішення проголосував 21 депутат, з 26 присутніх, при загальній кількості 37 обранців.

Потім депутати, шляхом таємного голосування, висловили недовіру голові РДА. За відповідне рішення проголосувало 19 депутатів, тобто трохи більше половини загального складу. Відтак, тепер рішення про звільнення Олег Пелиха з займаної посади прийматиме Президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, Олег Пелих втрапив у скандал, через водіння у нетверезому стані. Однак це не стало основною причиною висловлення недовіри – в більшій мірі депутатів хвилювало незадовільне виконання Сокальською районною державною адміністрацією Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району за 2016 рік та неосвоєння бюджетних коштів.