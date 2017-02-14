Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
З сесії районної ради
Політичні партії
Новини райдержадміністрації
Влада працює
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012

[2017-02-14 17:21:54] Саша tremp.com.ua ...

[2017-02-14 10:55:49] Океан Фінанси і Іпот Вам потрібен кредит? Якщо так! ...

[2017-01-29 21:47:47] Vasyl Дуже красиві вірші. Молодець. ...

[2017-01-25 16:44:30] bodo Я хочу, щоб оцінити Tom ...

[2017-01-10 23:05:20] Admin Пані Софіє, дякую за запит. ...

Огляд
Сокальська районна рада оголосила недовіру голові РДА, який потрапив у «п’яний скандал»
На черговій сесії Сокальської районної ради депутати шляхом таємного голосування висловили недовіру очільнику районної держадміністрації Олег Пелиху.
Які доходи підлягають обов’язковому декларуванню до 1 травня 2017 року
Cокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року розпочато кампанію декларування доходів, отриманих у 2016 році. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку, до 1 травня за місцем реєстрації.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Політика » Політичні партії
Політичні партії
Сокальська районна рада оголосила недовіру голові РДА, який потрапив у «п’яний скандал»

Сокальська районна рада оголосила недовіру голові РДА, який потрапив у «п’яний скандал»

На черговій сесії Сокальської районної ради депутати шляхом таємного голосування висловили недовіру очільнику районної держадміністрації Олег Пелиху.

Інформацію про це кореспонденту Leopolis.news підтвердив депутат Сокальської районної ради Олег Кожушко.

У порядку денному питання про визнання незадовільною роботу голови Сокальської РДА було єдиним. За відповідне рішення проголосував 21 депутат, з 26 присутніх, при загальній кількості 37 обранців.

Потім депутати, шляхом таємного голосування, висловили недовіру голові РДА. За відповідне рішення проголосувало 19 депутатів, тобто трохи більше половини загального складу. Відтак, тепер рішення про звільнення Олег Пелиха з займаної посади прийматиме Президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, Олег Пелих втрапив у скандал, через водіння у нетверезому стані. Однак це не стало основною причиною висловлення недовіри – в більшій мірі депутатів хвилювало незадовільне виконання Сокальською районною державною адміністрацією Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району за 2016 рік та неосвоєння бюджетних коштів.


Версія для друку
Інші публікації розділу Політичні партії

Кількість переглядів - 37


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  