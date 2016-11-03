Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





29 жовтня в Києві відбулося Всеукраїнське селянське віче, на якому в присутності 10 тисяч аграріїв лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко презентувала нову масштабну програму розвитку села.

У стратегії передбачається створення з боку держави умов для розвитку аграрної галузі України, яка може наздогнати такі країни-лідери у цій сфері, як США, Канаду, Норвегію та Данію.

Програмою визначені ключові кроки, які мають бути покладені в основу державної стратегії розвитку села:

1. Формування селянинагосподаря та розвиток сімейнофермерського устрою господарювання.

2. Збереження та розвиток поселенської мережі. 3. Впровадження прозорих земельноорендних відносин.

4. Ефективне землекористування та захист прав власників паїв.

5. Державна підтримка дрібних товаровиробників та поглибленої переробки.

6. Відшкодування відсотків на аграрні кредитні програми.

7. Стале оподаткування: єдиний податок з 1 гектару.

8. Підвищення рівня оплати праці в АПК.

9. Децентралізація податків і зборів на рівень громад.

10. Якісні освітні та медичні послуги.

11. Розвиток сільської інфраструктури, соціально-інженерних мереж.

Як заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час презентації програми, сьогодні врятувати українське село можна шляхом надання фермерам доступу до дешевих кредитів, введенням єдиного податку з одного гектару та ухваленням закону про сімейні ферми. Ці кроки дадуть поштовх для відродження аграрного сектору і життя сільських громад.

«Нам потрібно прийняти закон про стратегію розвитку села, де буде сформульовано новий устрій аграрного сектору, планомірний розвиток сімейного фермерства. Такий закон ми зобов’язані напрацювати, щоб вирвати село з рук тих, хто хоче розвивати лише аграрну мафію, аграрні холдинги, аграрні монополії», – наголосила вона. При цьому політик вкотре звернула увагу на те, що продаж сільськогосподарської землі є неможливим до того часу, поки в Україні не будуть створені цивілізовані правила для аграрного ринку. Вона підкреслила, що в Україні 42 мільйони гектарів, тобто 72% території країни, – це родюча господарська земля. «Земля не може бути товаром до того часу, поки наші сімейні фермери не будуть мати можливості та гарантії, як зберегти цю землю в своїх руках, передати в спадщину своїм дітям, обробити її і дати країні найвищий рівень заможності», – пояснила Тимошенко. Лідер «Батьківщини» також наголосила на тому, що головним пріоритетом державної політики має бути стратегія розвитку сімейних фермерських господарств, яка б дозволила збільшити їх кількість у 36 разів – до півтора мільйона ферм. На її переконання, така політика не тільки дозволить забезпечити країну продуктами харчування, а й створить можливість для кожної родини в селі жити заможно.

Юлія Тимошенко нагадала, що сьогодні 68% землі у Європі обробляють сімейні ферми. В Азії цей показник сягає 85% землі, в Африці – 62%. Загалом створено понад 570 мільйонів сімейних фермерських господарств, які виробляють практично всю сільськогосподарську продукцію світу. В Україні натомість різко знижуються показники розвитку сімейних ферм. Це робить країну неконкурентною, особливо у порівнянні з європейськими країнами. Наприклад, показник кількості ферм на 1 тис. населення в Україні та ЄС відрізняється в десятки разів.

У Греції, наприклад, це 65,29, в Україні – лише 1,3 господарств. Неможливо порівнювати Україну навіть із сусідньою Польщею: у нас 43 тисяч ферм, в той час як у Польщі – 2,5 мільйони! – акцентувала вона. «Україна потребує збільшення сімейних фермерських господарств до 1 млн. 584 тисяч. Це наша мета і наш шлях, і ми це зробимо», – вважає лідер партії «Батьківщина». Політик переконана, що після реалізації цього плану дій Україна зможе прогодувати 320 мільйонів людей та увійти до кола великих аграрних країн.

«Ось наша мета і це – наш шлях. Ми це зробимо! – підкреслила Юлія Тимошенко. – Українці можуть бути такими ж заможними, як американці, канадці чи данці, адже «Господь дав Україні унікальних людей, працьовитий і сильний народ та родючу землю». Але через непрофесіоналізм влади українці за останні два роки доведені до зубожіння. «Країна, яка має безпрецедентно сильних людей та безпрецедентно родючу землю, останній рік скотилася до того, що відносно світових стандартів харчування людей – українці споживають лише частину того, що потрібно для збереження життя. Недоїдають 36% м’яса, 43% плодів та ягід, не доїдають майже 45% молочних продуктів. А 57% українців не доїдають риби. Ви розумієте, що це таке? В аграрній країні люди голодують!» – оголосила сумну статистику Юлія Тимошенко.

У Всеукраїнському селянському вічі брала участь делегація з Львівщини та Сокальщини. Хочу подякувати всім колегамоднопартійцям за активну громадянську позицію. Наше спільне завдання полягає в тому, щоб довести Маніфест Всеукраїнського віча до кожного українця, в першу чергу – до мешканців сіл.

Нині перед селянами постало багато викликів, зокрема, і через те, що напередодні влада продовжила мораторій на продаж землі лише на один рік. Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» М. Цимбалюк переконаний, що цього часу недостатньо.

«Над законодавчими змінами в питанні скасування мораторію на продаж землі потрібно працювати вже віднині, оскільки це кропітка праця, яка вимагає сумлінного підходу і максимального врахування інтересів як фермерів, так і держави. Парламентарі за рік мали би підготувати правильну систему оподаткування для фермерів, встановити чіткі правила гри, а вартість землі повинна залежати від її складу, родючості, розташування, умов залягання ґрунтів, наявності попиту та пропозиції на земельному ринку», – зазначив очільник «Батьківщини» Львівщини.

За словами Михайла Цимбалюка, пріоритет щодо купівлі землі має мати право той селянин, який обробляє цю землю та живе на ній, а тому важливо, щоб уряд створив уповноважений від імені держави або банк, або іншу структуру, яка би скуповувала землю, якщо селянинвласник хоче продати і ефективно її використовували. Врятуємо село – врятуємо Україну!!!

Олег КОЖУШКО, голова депутатської фракції «Батьківщина» в Сокальській районній раді, учасник Всеукраїнського селянського віча.