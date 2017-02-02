Голос Сокальщини - актуальні новини

Для того, щоб якнайшвидше відновлювати електропостачання ПАТ «Львівобленерго» оновлює автопарк аварійних бригад — міняє «радянські» УАЗи на японські Mitsubishi.

«Наприкінці 2016 року ПАТ «Львівобленерго» придбало 8 автомобілів марки Mitsubishi L-200, якими будуть забезпечені оперативно-виїзні бригади енергетиків», — розповів сьогодні під час брифінгу заступник директора СО «Львівенергоавтотранс» ПАТ «Львівобленерго» Тарас Костів.

Нові автомобілі поїдуть у чотири райони Львівщини: Бориславський, Пустомитівський, Стрийський та Жовківський райони електромереж; три машини залишаться у Львові.

Ці авто вже зарекомендували себе, як надійні та економічно вигідні: у 2013 році у ПАТ «Львівобленерго» придбали перших п’ять «японців» для оперативно-виїзних бригад Львова.

Хто їздитиме на нових авто?

«На нових авто їздитимуть енергетики оперативно-виїзних бригад Львівщини — це працівники, які найпершими прибувають на місце аварії та ремонтують електромережі», — розповів Тарас Костів.

Цілодобове чергування, оперативна ліквідація аварій у складних умовах — все це вимагає від працівників ОВБ неабияких професійних навичок і відповідного технічного оснащення.

Чому не «буханки»?

Дотепер основний автопарк оперативно-виїзних бригад Товариства складався із УАЗів. Саме ці знані в народі «буханки» вважалися найпрохіднішими у важких дорожніх умовах Львівщини.

Проте, сьогодні Товариство відмовляється від цих авто з кількох причин. Найперша і основна причина — УАЗ є автомобілем країни-агресора.

Крім того, сьогодні ці автомобілі фізично та морально застаріли, адже це модель 1968 року. Запчастини до них надходять нерегулярно, а їх якість залишає бажати кращого. Тому у ПАТ «Львівобленерго» почали шукати аналог.

Які переваги у «японців»?

У порівнянні із УАЗ, Mitsubishi мають низку переваг. Найперша — норма споживання палива у японських автомобілів вдвічі менша, ніж у автомобілів УАЗ.

Автомобілі Mitsubishi працюють на дизельному пальному, яке дешевше від бензину. Ресурс двигуна в УАЗ до капремонту - 100 тис. км, а заявлений ресурс у Mitsubishi L-200 — 1 млн км.

Крім того, ці автомобілі є повнопривідними, що є необхідним у важких дорожніх і погодних умовах Львівщини, в яких зазвичай працюють енергетики.

Важливо й те, в яких умовах доїжджають до місця аварії працівники ПАТ «Львівобленерго». Адже для енергетиків не існує вихідних або свят. І в дощ, і в сніг, і вночі і вдень оперативно-виїзні бригади працюють для того, щоб забезпечити світло і затишок у Ваших оселях.

ПАТ «Львівобленерго» і надалі оновлюватиме матеріально-технічну базу для того, щоб забезпечити надійні і якісні послуги електропостачання мешканців Львівщини.