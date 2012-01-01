Голос Сокальщини - актуальні новини

На одній з червоноградських шахт стався вибух. За попередніми даними, є численні жертви серед гірників.

«Попередня причина вибуху – накопичення газу у горизонтальному тунелі»

Вибух на шахті № 10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» стався у четвер о 12:46. За даними ДСНС, вибух стався на горизонті 550 м. Внаслідок вибуху стався обвал гірської породи.

На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 гірників з травмами піднято на поверхню.

За інформацією ДСНС, 20 гірників вже підіймають на поверхню.

«Попередня причина вибуху – накопичення газу у горизонтальному тунелі. 10 людей вже вийняли з шахти, 20 залишаються там. Усіх постраждалих доправляють у Червоноградську центральну лікарню», - розповів ZAXID.NET Дмитро Балко, перший заступник міського голови Червонограда.

Шахта розташована за 14 км від міста Червоноград.

Як інформує речник президента України Святослав Цеголко, зараз місці події тривають аварійно-рятувальні роботи, створено координаційний штаб.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля. Загалом залучено 38 осіб та 9 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 13 осіб та 4 одиниці техніки.

Прокуратура Львівської області повідомила про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 272 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.