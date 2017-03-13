Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про великі підприємства Про великі підприємства Сьогодні визначено суми компенсації сім'ям загиблих шахтарів на шахті Степова Твитнуть Сьогодні 13.03.2017 відбулося чергове засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення аварії на шахті «Степова». Група експертів доповіла про робочі версії щодо причин, наслідків аварії. 03.03. 2017 Уряд прийняв рішення про виділення коштів для надання допомоги постраждалим і сім'ям осіб, які загинули внаслідок аварії на відокремленому підрозділі "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля". Сьогодні на засідання комісії було також повідомлено, що кошти постраждалим — по 75 тис. гривень; та за кожного члена сім’ї, який загинув, — 500 тис. гривень люди отримають до кінця тижня. А Фонд соціального страхування має здійснити виплати до 21 березня. Народний депутат України Бондар Михайло

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