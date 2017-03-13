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Сьогодні визначено суми компенсації сім'ям загиблих шахтарів на шахті Степова
Сьогодні 13.03.2017 відбулося чергове засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення аварії на шахті «Степова». Група експертів доповіла про робочі версії щодо причин, наслідків аварії.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про великі підприємства
Про великі підприємства
Сьогодні визначено суми компенсації сім'ям загиблих шахтарів на шахті Степова

Сьогодні визначено суми компенсації сім'ям загиблих шахтарів на шахті Степова

компенсаційні випалти сім'ям загиблих шахтарів на СтеповійСьогодні 13.03.2017 відбулося чергове засідання Урядової комісії з розслідування причин виникнення аварії на шахті «Степова».

Група експертів доповіла про робочі версії щодо причин, наслідків аварії.

03.03. 2017 Уряд прийняв рішення про виділення коштів для надання допомоги постраждалим і сім'ям осіб, які загинули внаслідок аварії на відокремленому підрозділі "Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля".

Сьогодні на засідання комісії було також повідомлено, що кошти постраждалим — по 75 тис. гривень; та за кожного члена сім’ї, який загинув, — 500 тис. гривень люди отримають до кінця тижня.

А Фонд соціального страхування має здійснити виплати до 21 березня.

Народний депутат України Бондар Михайло


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