Голос Сокальщини - актуальні новини

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Шахтами Львіввугілля керують "наглядачі", які навмисне доводять їх до банкрутства - Михайло Волинець. Відео
Шахти Львівсько-Волинського басейну навмисне доводились до банкрутства. Тому що в останні роки там є «смотрящі».
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Про великі підприємства

Шахтами Львіввугілля керують "наглядачі", які навмисне доводять їх до банкрутства - Михайло Волинець. Відео

Шахтами Львівсько-Волинського басейну управляють «смотрящі» в інтересах народного депутата від БПП Ігоря Кононенка, які розкрадають гроші та не турбуються про безпеку праці шахтарів.

Про це заявив керівник Незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» (щобудня 13:00–15:00 та 19:00–21:00 на телеканалі ZIK).

Зокрема, він зазначив: «Шахти Львівсько-Волинського басейну навмисне доводились  до банкрутства. Тому що в останні роки там є «смотрящі». Вони мають покровительство від певних владних кіл для створення кримінальних схем на шахтах. Кілька днів тому було оголошено банкрутство ДП «Волиньвугілля». Те ж саме чекало на ДП  «Львіввугілля», але там ще чекали на те, щоб держава виділила гроші на заробітну плату шахтарям. Вони змогли перехопити 30 мільйонів з цих грошей  через державну виконавчу службу. Потім було уже заблоковано казначейський рахунок. А коштів для забезпечення охорони праці там навіть не передбачалось».

Представник профспілки шахтарів зазначив: «Держава є власником цих шахт. Але «смотрящі» впливали на призначення директорів. Призначали тих людей,  які погоджувались працювати по кримінальних схемах та які, по суті, грабували галузь».

На прохання ведучих уточнити про кого саме йде мова, коли пан Волинець каже про покровителів керівництва шахт, очільник Незалежної профспілки шахтарів наголосив: «Смотрящий» на шахті поставлений народний депутатом від Блоку Петра Порошенка Ігорем Кононенком. Вони цілеспрямовано банкрутять ДП «Львіввугілля». Можливо, нещасний випадок покладе край цьому ганебному процесу».


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