Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





25 серпня в ДП "Львіввугілля" під час відзначення професійного свята Дня шахтаря відбулися урочисті збори представників трудових колективів відокремлених підрозділів держпідприємства.

Значущість шахтарської праці для регіону та велику роль гірників Прибужжя у забезпеченні потреб енергетичного комплексу Львівщини підтвердили виступи високопосадовців. Привітали шахтарів перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, народний депутат України Михайло Бондар, заступники голів Сокальських райдержадміністрації та районної ради Ірина Задолинна та Василь Бойко, заступник міського голови Червонограда Дмитро Балко, начальник Львівського управління ФССНВВПЗ Орест Климкович. У складі святкової президії також були Герой України Сергій Руденко, голова Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олег Турчин та голова Регіонального об'єднання НПГУ м. Червоноград Віталій Оніжук.

Оскільки генеральний директор держпідприємства Андрій Дяченко перебував у робочому відрядженні в Києві, урочисті збори у адмінбудівлі ДП "Львіввугілля" у Сокалі провів технічний директор перший заступник генерального директора Олег Акімов.

Представники шахтарської спільноти отримали заслужені відомчі та державні нагороди, якими загалом відзначено цьогоріч 269 чоловік.

Вітаючи гірників, можновладці підкреслювали свою готовність допомагати у вирішенні проблем вуглекопів та важливість вугільної галузі Львівщини для розвитку регіону. А Олег Акімов, у свою чергу, повідомив, що за підтримки міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, голови Львівської ОДА Олега Синютки, ДП "Львіввугілля" отримало кошти і до професійного свята запрацювали лави №116 на шахті "Великомостівська" та №133 на "Степовій", невдовзі буде здано в експлуатацію лаву №347 на шахті "Червоноградська". Це дасть змогу вийти на вуглевидобуток 5500 тисяч тонн за добу по держпідприємству.

Перший заступник голови ЛОДА Ростислав Замлинський інформував про доручення Президента України перевести Зміївську та Трипільську теплоелектростанції на споживання газової групи вугілля, що дозволить розширити ринки реалізації прибузького твердого палива.

Народний депутат Михайло Бондар детально розповів про законотворчу роботу щодо держфінансування вугільників.

Представники влади Сокальщини, звертаючись до гірників, підкреслили важливість розвитку та стабільної роботи вугільних підприємств для добробуту району, адже тисячі мешканців задіяні у видобувній галузі й сплачують податки у районний бюджет.

Профспілкові лідери Олег Турчин та Віталій Оніжук вкотре наголосили, що своєчасна виплата зарплати шахтарям та довгострокова виробнича перспектива шахт пріоритети, які відстоюватимуть будьякими шляхами.

Напередодні шахтарського свята добрі слова лунали й для представників старшого покоління гірників. Усе, чим сьогодні багатий і славний наш край, стало можливим завдяки їхнім невтомним і працьовитим рукам. Вони будували шахти, піднімали нагора перші тонни галицького вугілля і встановлювали рекорди вуглевидобутку та проходки, освоювали нову техніку, виховували поняття шахтарської честі і братства, творили трудову славу басейну.

Оплески лунали на адресу всіх нагороджених, але особливо гучно вітали шахтарів учасників АТО. 360 працівників виробничих підрозділів ДП "Львіввугілля" були мобілізовані до війська з 2014 року, і 83 з них і зараз зі зброєю в руках відстоюють суверенітет України. Кожен з нас сьогодні розуміє: це серпневе свято під мирним синім небом можливе лише завдяки українським воїнам, що боронять нашу Батьківщину від ворожої навали. І усі побажання міцного здоров'я, удачі, Божого благословення та захисту від лиха адресувалися солдатам двох фронтів вугільного та військового.

26 серпня генеральний директор ДП "Львіввугілля" Андрій Дяченко взяв участь в урочистих зборах шахтарського колективу шахти "Межирічанська". Вручаючи заслужені галузеві нагороди та відзнаки ДП "Львіввугілля", п. Андрій щиро подякував гірникам за сумлінну щоденну роботу та побажав міцного здоров'я, сил та наснаги для продуктивної праці, мирного неба й віри у достойне майбутнє вугільної галузі Львівщини. На решті копалень провідні спеціалісти апарату держпідприємства також вітали шахтарів з нагоди Дня шахтаря та вшановували нагородами за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток вугільної промисловості регіону.

Цього ж дня на загальноміську панахиду до пам'ятника "Загиблим шахтарям" у Червонограді, окрім директорів шахт та представників шахтарських колективів на чолі з генеральним директором ДП "Львіввугілля" Андрієм Дяченком, профспілкових лідерів, прибув міський голова Андрій Залівський. Як і щороку, віддати данину пам'яті прийшли шахтарські дружини, матері, сестри. Головне, щоб праця гірників була убезпеченою та достойно винагороджувалась, наголошували, звертаючись до шахтарського загалу, всечесні отці, адже працюючи на межі світла та пітьми, шахтарі щодня ризикують життям заради забезпечення теплом і світлом мільйонів українців, а з початком збройного конфлікту на Сході України й захищають кордони держави.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять гірників, які не повернулися із вугільних забоїв та загиблих воїнів АТО, а наприкінці до підніжжя пам'ятника "Загиблим шахтарям" на знак пошани та вічної пам'яті поклали квіти.

Марія ЛУЦЕНКО.

Фото автора.