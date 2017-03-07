Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Про великі підприємства
Про податки
Про економіку
Національний банк інформує
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
У разі відсутності гарантування безпеки робочих місць гірники призупинять відвантаження вугілля з усіх шахт Львіввугілля
Шахтарі шахти «Степова», що на Львівщині, мають намір із 9 березня зупинити відвантаження вугілля, якщо уряд не гарантує їм безпечну працю. Відповідне рішення робітники ухвалили за підсумками зборів у вівторок.
На Сокальщині біля Соснівки вирубують ліс. Відео
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про великі підприємства
Про великі підприємства
У разі відсутності гарантування безпеки робочих місць гірники призупинять відвантаження вугілля з усіх шахт Львіввугілля

У разі відсутності гарантування безпеки робочих місць гірники призупинять відвантаження вугілля з усіх шахт Львіввугілля

гірники призупинять роботу шахт ДП ЛьвіввугілляШахтарі шахти «Степова», що на Львівщині, мають намір із 9 березня зупинити відвантаження вугілля, якщо уряд не гарантує їм безпечну працю. Відповідне рішення робітники ухвалили за підсумками зборів у вівторок.

Гірники закликають уряд виконати вимоги регіонального осередку Незалежної профспілки гірників України: розблокувати рахунки ДП «Львіввугілля» для виплати зарплати шахтарям (заборгованість за січень), внести пункт «передоплата коштів» у договір у розділі розрахунків за відвантаження вугілля, повернути в галузеву угоду термін «мінімальна зарплата при розрахунку тарифів і посадових окладів», виділити кошти на охорону праці (не менш ніж 200 мільйонів гривень), скоротити апарат управління ДП «Львіввугілля» не менш ніж на 50 %, впорядкувати Списки №1 і №2, згідно з атестацією робочих місць.

"Згідно з рішення ради голів регіонального об’єднання Незалежна профспілка гірників України м. Червонограда від 07.03.2017 року вирішено з 9 годині ранку 09.03.2017 призупинити відвантаження вугілля з усіх шахт ДП «Львіввугілля»" – йдеться у повідомленні, Голос Сокальщини.


Версія для друку
Інші публікації розділу Про великі підприємства

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  