Голос Сокальщини - актуальні новини

Шахтарі шахти «Степова», що на Львівщині, мають намір із 9 березня зупинити відвантаження вугілля, якщо уряд не гарантує їм безпечну працю. Відповідне рішення робітники ухвалили за підсумками зборів у вівторок.

Гірники закликають уряд виконати вимоги регіонального осередку Незалежної профспілки гірників України: розблокувати рахунки ДП «Львіввугілля» для виплати зарплати шахтарям (заборгованість за січень), внести пункт «передоплата коштів» у договір у розділі розрахунків за відвантаження вугілля, повернути в галузеву угоду термін «мінімальна зарплата при розрахунку тарифів і посадових окладів», виділити кошти на охорону праці (не менш ніж 200 мільйонів гривень), скоротити апарат управління ДП «Львіввугілля» не менш ніж на 50 %, впорядкувати Списки №1 і №2, згідно з атестацією робочих місць.

"Згідно з рішення ради голів регіонального об’єднання Незалежна профспілка гірників України м. Червонограда від 07.03.2017 року вирішено з 9 годині ранку 09.03.2017 призупинити відвантаження вугілля з усіх шахт ДП «Львіввугілля»" – йдеться у повідомленні, Голос Сокальщини.