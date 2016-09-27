Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Впродовж серпня цього року Червоноградська місцева прокуратура разом з спеціалістами Сокальського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області, лікарями Сокальської центральної районної лікарні провели комплексну перевірку додержання вимог чинного законодавства в Сокальській виправній колонії №47 УДПтС України у Львівській області у першому півріччі.

За результатами перевірки виявлено порушення вимог чинного законодавства щодо дотримання режиму утримання, охорони праці засуджених, вимог пожежної безпеки, матеріально-побутового та медикосанітарного забезпечення засуджених, застосування пільг до засуджених тощо.

З метою усунення вказаних порушень та вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб виправної колонії, які допустили порушення, Червоноградська місцева прокуратура внесла два документи прокурорського реагування.

Ярослав ГАРАСИМЧУК,

заступник керівника Червоноградської місцевої прокуратури.