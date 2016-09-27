Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Сокальський РВ
Повідомлення від ДАІ
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Червоноградська прокуратура виявила деякі порушення в Сокальській виправній колонії
З метою усунення вказаних порушень та вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб виправної колонії, які допустили порушення, Червоноградська місцева прокуратура внесла два документи прокурорського реагування.
Ожина не поступаєтсья малині у лікарських властивостях
Ожина сміло може бути конкурентом з малиною, а в деяких відношеннях її перевершує.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

Червоноградська прокуратура виявила деякі порушення в Сокальській виправній колонії
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

Впродовж серпня цього року Червоноградська місцева прокуратура разом з спеціалістами Сокальського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області, лікарями Сокальської центральної районної лікарні провели комплексну перевірку додержання вимог чинного законодавства в Сокальській виправній колонії №47 УДПтС України у Львівській області у першому півріччі.

За результатами перевірки виявлено порушення вимог чинного законодавства щодо дотримання режиму утримання, охорони праці засуджених, вимог пожежної безпеки, матеріально-побутового та медикосанітарного забезпечення засуджених, застосування пільг до засуджених тощо.

З метою усунення вказаних порушень та вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб виправної колонії, які допустили порушення, Червоноградська місцева прокуратура внесла два документи прокурорського реагування.

Ярослав ГАРАСИМЧУК,
заступник керівника Червоноградської  місцевої прокуратури.  


Версія для друку
Інші публікації розділу Сокальський РВ

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  