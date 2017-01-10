Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Сокальський РВ
Прокуратура через борги хоче повернути кінотеатр в Сокалі місцевій громаді

Прокуратура через борги хоче повернути кінотеатр в Сокалі місцевій громаді
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

Ухвалою господарського суду Львівської області порушено провадження у справі за позовом Червоноградської місцевої прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Сокальської районної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" про стягнення заборгованості по сплаті платежів за концесійним договором від 30 березня 2012 року на загальну суму близько 1,2 млн грн, а також розірвання Концесійного договору.

Об'єктом концесії за вказаним договором є цілісний майновий комплекс кінотеатру та гаражів у місті Сокалі вартістю понад 2,6 млн.грн, повідомляє прокуратура області.

Концесійний договір укладено у 2012 році між Сокальською районною радою та ТзОВ "Скорпіон" терміном на 49 років. Відповідно до цього договору районною радою товариству надано право на проведення реконструкції, внесення покращень та здійснення управління цілісним майновим комплексом кінотеатру без зміни цільового призначення, а також з метою задоволення громадських потреб у сфері кіно-концертної діяльності та за умови сплати концесійних платежів.

Однак, товариством з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" умови договору не виконувались, приміщення кінотеатру перебували з незадовільному стані, за призначенням не використовувались, плата за володіння вказаним об’єктом нерухомості до місцевого бюджету не надходила.

Це й стало підставою для подання прокуратурою позову з метою стягнення до місцевого бюджету заборгованості в сумі близько 1,2 млн грн та повернення вказаного об’єкту нерухомості у власність громади міста Сокаля.

кінотеатр у Сокалі


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