Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями
22 вересня близько 23.30 год. на автодорозі Р15 між с. Тудорковичі та с. Литовеж Іваничівського району Волинської області було виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

На Сокальщині виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

22 вересня близько 23.30 год. на автодорозі Р15 між с. Тудорковичі та с. Литовеж Іваничівського району Волинської області було виявлено труп невідомого чоловіка із численними тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП. Оперативно-розшуковими заходами було встановлено особу загиблого, це житель с. Пісочне, 1954 р. н.

По цьому факту відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 2 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого». Проводиться досудове розслідування, особа правопорушника встановлюється.

Просимо відгукнутись свідків або осіб, яким відомі будь-які інші обставини цього смертельного ДТП.

Володимир ЗВАДЮК, т. в. о. начальника Сокальського відділення поліції.


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