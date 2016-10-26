Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13





З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу на території Сокальського району з 1 по 31 жовтня 2016 року проводиться місячник добровільної їх здачі.

Громадяни, які добровільно звернуться до Сокальського відділення поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, згідно з вимогами статті 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності, а громадяни, які у вказаний термін добровільно здали до поліції мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів мають можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Правоохоронці звертають увагу, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України.

Крім цього, законодавство України передбачає відповідальність за різного роду порушення правил поводження зі зброєю. Так, згідно зі ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) КК України за операції з вогнепальною зброєю (крім гладкоствольної мисливської), бойовими припасами або вибуховими речовинами (пристроями) передбачене позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Щодо гладкоствольної мисливської зброї передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 190 (придбання, зберігання, передачу іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і 1 швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ) КУпАП, а саме накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої.

Кримінальна відповідальність настає також у випадку виявлення незареєстрованої холодної зброї (кинджалів, фінських ножів, кастетів та ін.). Відповідно до ч. 2 ст. 263 порушникам загрожує покарання штраф до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Бажаючих здати зброю та інші вище перелічені засоби та речовини просимо звертатись у Сокальське відділення поліції або до свого дільничного офіцера поліції.

Телефони для довідок: 102, 22254, 28695 (чергова частина Сокальського ВП).

Володимир ЗВАДЮК,

підполковник поліції, т. в. о. начальника Сокальського ВП •Червоноградського ВП ГУНП• у Львівській області.