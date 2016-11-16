Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На Сокальщині внаслідок ДТП загинув підліток
Проведеними оперативно-розшуковими заходами місцезнаходження автомобіля було встановлено. Авто вилучене в Сокальське відділення поліції для повного і всебічного встановлення всіх обставин ДТП. Триває досудове розслідування.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

На Сокальщині внаслідок ДТП загинув підліток
Стаття з випуску № 100-101 від 2016-11-17

13 листопада, близько першої години ночі на автодорозі в с. Бутини по вулиці Травнева, трапилось жахливе ДТП, внаслідок якого 12річний хлопчик помер, а двоє інших отримали тілесні ушкодження.

Виїздом слідчооперативної групи Сокальського відділення поліції на місці події було встановлено, що автомобіль БМВ здійснив наїзд на трьох неповнолітніх пішоходів. Після зіткнення водій посадив дітей у автомобіль та розвіз за адресами проживання, потім поїхав у невідомому напрямку. Дитина, 12річний хлопчик, після ДТП помер вдома. По цьому факту відкрито кримінальне провадження за статтею 286 ч. 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами місцезнаходження автомобіля було встановлено. Авто вилучене в Сокальське відділення поліції для повного і всебічного встановлення всіх обставин ДТП. Триває досудове розслідування.

Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського відділення поліції.


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