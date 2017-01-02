Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ Сокальський РВ На Сокальщині водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу Твитнуть Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21



4 грудня водій автомобіля «Волькстваген Гольф», грн А., неподалік с. Опільсько не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП пасажирка авто ВАЗ отримала тілесні ушкодження. З цього факту відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження». Триває досудове розслідування. Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, підполковник поліції.

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