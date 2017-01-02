Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Сокальський РВ
Повідомлення від ДАІ
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Про поступлення до зведеного бюджету Сокальщини за 11 місяців 2016 року
6,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 873,8 тис. грн. або на 15,2 відсотка більше запланованого. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 млн. грн.
Відбулося чергове засідання робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

На Сокальщині водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

4 грудня водій автомобіля «Волькстваген Гольф», грн А., неподалік с. Опільсько не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП пасажирка авто ВАЗ отримала тілесні ушкодження. З цього факту відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження». Триває досудове розслідування.

Володимир ЗВАДЮК, в. о. начальника Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, підполковник поліції.


Версія для друку
Інші публікації розділу Сокальський РВ

Кількість переглядів - 3


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  