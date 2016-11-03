Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





За результатами ефективного здійснення процесуального керівництва прокурорами Сокальського відділу Червоноградської місцевої прокуратури, трьом місцевим жителям віком від 19 до 41 року повідомлено про підозру у вчиненні серії кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185, ч. 3 ст. 15 – ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 289 КК України.

Мова йде про вчинення впродовж квітнячервня 2016 року на території Сокальського району крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення, замах на незаконне проникнення у чуже володіння та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчими Сокальського відділення поліції зібрано достатні докази щодо вчинення цими особами на території району 14 кримінальних правопорушень вказаної категорії.

Обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за даними фактами прокуратура скерувала до суду.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: санкція ч. 3 ст. 185 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ч. 2 ст. 289 КК України – до 8 років позбавлення волі.

Ярослав ГАРАСИМЧУК, заступник керівника Червоноградської•місцевої прокуратури.