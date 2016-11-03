Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Протягом десяти місяців 2016 року на території Сокальського району виникло 127 пожеж
За поточний період 2016 року через пожежі загинула одна особа. Прямі збитки складають 1,1 мільйона гривень, побічні 5,8 мільйона гривень.
На Сокальщині взято під варту підозрюваних у вчиненні крадіжок авто та пограбувань квартир
Слідчими Сокальського відділення поліції зібрано достатні докази щодо вчинення цими особами на території району 14 кримінальних правопорушень вказаної категорії.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

На Сокальщині взято під варту підозрюваних у вчиненні крадіжок авто та пограбувань квартир
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

За результатами ефективного здійснення процесуального керівництва прокурорами Сокальського відділу Червоноградської місцевої прокуратури, трьом місцевим жителям віком від 19 до 41 року повідомлено про підозру у вчиненні серії кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185, ч. 3 ст. 15 – ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 289 КК України.

Мова йде про вчинення впродовж квітнячервня 2016 року на території Сокальського району крадіжок, поєднаних із проникненням у приміщення, замах на незаконне проникнення у чуже володіння та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчими Сокальського відділення поліції зібрано достатні докази щодо вчинення цими особами на території району 14 кримінальних правопорушень вказаної категорії.

Обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за даними фактами прокуратура скерувала до суду.

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: санкція ч. 3 ст. 185 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ч. 2 ст. 289 КК України – до 8 років позбавлення волі.

Ярослав ГАРАСИМЧУК, заступник керівника Червоноградської•місцевої прокуратури.


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