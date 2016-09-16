Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





Працівники ювенальної превенції Сокальського відділення поліції повідомляють, що за сім місяців цього року на території району троє неповнолітніх скоїли чотири злочини: незаконно заволоділи автотранспортом, двічі викрадали чуже майно та наносили легкі тілесні ушкодженння.

З метою правового виховання працівники Сокальського відділення поліції прочитали 37 лекцій на правову тематику в навчальних закладах району, провели 38 рейдів по м. Сокаль та населених пунктах, під час яких виявили: чотири факти куріння тютюнових виробів неповнолітніми особами в громадських місцях, два хуліганства (неповнолітніх притягнено до адміністративної відповідальності), один факт продажу алкогольних напоїв неповнолітньому (торгівля з рук).

Протягом звітного періоду працівники Сокальського відділення поліції виявили та поставили на облік чотирьох неповнолітніх (в загальному шестеро). За сім місяців склали та скерували до суду 34 адміністративних протоколи за скоєння правопорушень, чотири з них на неповнолітніх.

Ми проводимо відпрацювання території Сокальського району щодо виявлення дітей, які перебувають без нагляду дорослих у вечірній та нічний час, постійно перевіряємо торговельні заклади району щодо фактів продажу дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виявляємо дорослих, які схиляють їх до вживання алкоголю та вчинення правопорушень.

Ірина МРОЦЬ,

старший інспектор ювенальної превенції Сокальського відділення поліції.