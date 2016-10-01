Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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На вулиці Сокаля шахрайки виманили в мешканки міста ювелірні вироби на 100тис.грн.
Як припустила заявниця, шахрайки володіють прийомами гіпнозу, тому вона не усвідомлювала що робить, виносячи з дому речі та цінності.
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Сокальський РВ

На вулиці Сокаля шахрайки виманили в мешканки міста ювелірні вироби на 100тис.грн.
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

До поліції за допомогою звернулась 26 річна мешканка Сокаля, яка повідомила, що на вулиці дві жінки видурили у неї ювелірні вироби – золоті перстені, сережки, кулони – усього на суму майже сто тисяч гривень. За словами потерпілої, всі ці речі вона сама винесла з дому і віддала незнайомкам. Як припустила заявниця, шахрайки володіють прийомами гіпнозу, тому вона не усвідомлювала що робить, виносячи з дому речі та цінності. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років). Проводиться досудове розслідування.


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