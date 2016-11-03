Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





Діти наше майбутнє, на них покладають великі надії. Але, на жаль, не завжди вони виправдовують наші очікування. Є такі, хто стає на слизьку дорогу, іде на вчинення правопорушень. Ці діти перебувають на обліку у відділі ювенальної превенції Сокальського відділення поліції. Про проблеми з підлітками, які злочини вони скоюють найчастіше наша розмова з старшим інспектором ювенальної превенції Сокальського відділення поліції Іриною МРОЦЬ (на фото).

- Розкажіть, будь ласка, чим займаються працівники відділення ювенальної превенції?

- У нас в ювенальній превенції несуть службу двоє працівників поліції. Основними завданнями є організація та здійснення заходів профілактики з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання з метою запобігання вчиненню ними адміністративних і кримінальних правопорушень. Проводимо індивідуальну профілактику з дітьми, що вчинили адміністративні та кримінальні правопорушення, були засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Працівники кримінальної поліції в справах дітей вживають усіх заходів щодо недопущення повторної злочинності серед дітей, встановлюють місцезнаходження дітей у разі їх безвісного зникнення, виявляють та припиняють факти жорстокого поводження з дітьми.

- Яка нині ситуація зі злочинністю неповнолітніх у Сокальському районі?

- В попередні роки ми мали ріст злочинності серед неповнолітніх. Активно проводили профілактичну роботу серед дітей, молоді і маємо суттєве покращення ситуації цьогоріч за дев'ять місяців скоєно чотири злочини за участю трьох неповнолітніх. Неповнолітні незаконно заволоділи чужим автотранспортом, двічі вчиняли крадіжки чужого майна, одне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Нині на обліку у відділенні кримінальної поліції в справах дітей Сокальського ВП перебуває п'ятеро дітей, з них один мешканець Сокаля, а решта з сіл та міст району. Це небагато, бо були роки, коли на обліку перебувало більше двадцяти неповнолітніх. Як правило, це діти з неповних сімей, де батьки не дбають про своїх дітей і не переймаються їх вихованням.

- Чи є неповнолітні, які вчинили по кілька злочинів?

- Таких випадків небагато, але є. Ось, наприклад, влітку у Сокалі затримали хлопця, який незаконно заволодів автотранспортом. Він вчиняв такі злочини не вперше, почав викрадати автомобілі ще в підлітковому віці. Це не означає, що викрадав їх, та навіть якщо проник у чужий автомобіль і рушив з місця це теж вважається як незаконне заволодіння. Але до цього злочину треба було заздалегідь підготуватися знайти машину, простежити, який замок чи сигналізація, вибрати вдалий момент. Батькам, мабуть, було не до сина, якщо не бачили, що його немає вдома ночами. Тепер йому виповнилось 18 років, він повнолітній, однак на шлях виправлення досі не став, і знову викрав автомобіль. Він їх краде не для власного збагачення, не з метою продажу а просто щоб проїхатись. Мабуть, така в нього "жилка". У попередніх випадках судом йому було призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді іспитового терміну, а цього разу, мабуть, покарання уникнути не вдасться.

- Що ж спонукає дітей ступати на "слизьку" дорогу?

- На це питання важко дати відповідь… Одні діти йдуть на злочин заради розваги, навіть до кінця, мабуть, не усвідомлюючи, що чинять неправильно. Інші хочуть бути схожими на своїх однолітків. Деякі учні в школі мають дороге шкільне приладдя, мобільні телефони, кишенькові гроші, а інші про це лише мріють, бо нині не кожна матір може купити, наприклад, той же телефон.

- Які заходи проводите для профілактики злочинів серед неповнолітніх?

- Проводимо з молоддю роз'яснювальну, профілактичну роботу. Коли бачимо неповнолітніх у торговельних закладах, спостерігаємо, що вони купують, як себе поводять. Також згідно з графіком спільно зі службою у справах дітей, податковою інспекцією, депутатами проводимо денні і нічні рейди, де виявляємо дітей, які вживають спиртні напої, курять сигарети, перебувають на вулиці в нічний час. Цьогоріч провели 42 рейди по •м. Сокаль та району, виявили п'ять фактів куріння тютюнових виробів неповнолітніми в громадських місцях, два факти вчинення ними дрібного хуліганства, один факт продажу алкогольних напоїв неповнолітньому (торгівля з рук). Щодо всіх цих фактів винних притягнено до адміністративної відповідальності.

- Де ж діти беруть гроші на алкоголь і цигарки?

- Хочу застерегти батьків: якщо дитина бере у них кишенькові гроші, то батьки повинні знати, для чого і на що дитина збирається їх витратити. В багатьох дітей батьки на заробітках за кордоном, висилають дітям гроші, аби вони купили одяг, їжу, а вони їх витрачають на алкоголь і сигарети, а батьки про це і не здогадуються. А тоді, коли заб'ють на сполох, може бути пізно. Тому треба обов'язково перевіряти, де проводить вільний час дитина, на що витрачає гроші.

- Чи є на Сокальщині безвісти зниклі діти?

- Якщо пропала дитина, то це, можна сказати, надзвичайна ситуація в цілому районі. Усі працівники поліції одразу кидаються на пошуки, також долучаються прикордонна служба, військова частина та ін. Дякувати Богу, сьогодні на Сокальщині немає зниклих дітей, а у попередні роки ми мали чимало таких випадків.

- На яких моментах у вихованні дітей ви б наголосили батькам? Всетаки звички і характер дитини формують змалку, з дитячого, підліткового віку.

- Так. Часто буває хороша сім'я, де батьки зразкова подружня пара, не зловживають алкоголем, але більше зайняті власними справами, роботою, кар'єрою, ніж своїми дітьми. Проблемою для дітей буває і розлучення батьків, коли батьки створюють нові сім'ї. Часто буває мама чи тато створюють нову родину, в них народжуються діти і старша дитина стає просто непотрібною в новій родині. От тоді дитина відчуває себе покинутою, і вона шукає розраду на вулиці, часто в сумнівних компаніях. Уявляєте, яка трагедія для підлітка, коли вдома до нього немає діла, нема підтримки? Хочу наголосити, що між батьками і дітьми має бути довіра, дитина мусить знати, що вона в будьякий момент матиме підтримку батьків. Навіть якщо дитина і зробила поганий вчинок, не треба її за це карати, бо наступного разу вона вам про це не розкаже. Треба дитині говорити, пояснювати, що так робити не можна, такі методи краще вплинуть на дитину, ніж покарання.

Розмовляла Ольга ДЕНИСЮК.

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