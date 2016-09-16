Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Підпільне казино, що діяло під вивіскою букмекерської контори, ліквідувала Служба безпеки України спільно з поліцією у Сокальському районі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 21 комп'ютерний симулятор, майже 50 тисяч гривень готівки та записи "чорної" бухгалтерії.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 2032 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативнослідчі дії із встановлення причетних до організації грального бізнесу.
Пресслужба УСБУ у Львівській області.