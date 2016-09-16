Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Під час Європейських днів добросусідства в Белзі проведено спортивні змагання
У турнірі з футболу серед юнаків та дівчат взяли участь команди ДЮСШ "Буг", юнаки с. Поториця, с. Карів, м. Угнів та команда дівчат ДЮСШ "Буг". Белз представляли учні середньої школи та команда "Авангард".
Прапори України - в Грузію
Зараз ми, українці одні з найкращих друзів грузинського народу. Це сталося після того, як Росія надумала відібрати у грузинів Абхазію. Звичайно Абхазію у них відібрали, але Україна не залишила важкий час грузин і допомагала грузинському народу морально і матеріально.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ
Підпільне казино ліквідовано на Сокальщині

Підпільне казино ліквідовано на Сокальщині
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

Підпільне казино, що діяло під вивіскою букмекерської контори, ліквідувала Служба безпеки України спільно з поліцією у Сокальському районі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 21 комп'ютерний симулятор, майже 50 тисяч гривень готівки та записи "чорної" бухгалтерії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 2032 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативнослідчі дії із встановлення причетних до організації грального бізнесу.

Пресслужба УСБУ у Львівській області.


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