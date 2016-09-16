Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ Сокальський РВ Підпільне казино ліквідовано на Сокальщині Твитнуть Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15



Підпільне казино, що діяло під вивіскою букмекерської контори, ліквідувала Служба безпеки України спільно з поліцією у Сокальському районі. Під час обшуків правоохоронці вилучили 21 комп'ютерний симулятор, майже 50 тисяч гривень готівки та записи "чорної" бухгалтерії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 2032 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативнослідчі дії із встановлення причетних до організації грального бізнесу. Пресслужба УСБУ у Львівській області.

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