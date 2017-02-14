Голос Сокальщини - актуальні новини

Дуже прикрий випадок трапився у Соснівці 13 лютого 2017 року. Грабіжник проник у квартиру та згвалтував жінку.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова, передає Голос Сокальщини

Поліцейські повідомляють, що зранку, о 4 годині, отримали дзвінок на "102" від чоловіка, який повідомив, що невідомий проник в його квартиру на вулиці Котлярській і напав на дружину. Патрульні негайно виїхали на місце злочину.

Як з'ясувалося в ході оперативних дій, невідома особа проникла до квартири близько 2 години ночі вважаючи, що там нікого не має. У цей момент там була жінка. Зловмисник напав на неї та між ними зав'язалася тривала боротьба. Під час боротьби, окрім тілесних ушкоджень, невідомий зґвалтував жінку. Після усього заподіяного чоловік забрав цінні речі в квартирі.

У момент коли невідомий вийшов у іншу кімнату, жінці вдалося втекти і сповістити чоловіка, який викликав патрульних.

В квартирі інспектори нікого не застали, однак почули що хтось забіг на горище. Коли злодій побачив поліцейських на горищі, то раптово стрибнув з 4 поверху.

На землі зловмисник звівся на ноги і почав втікати у сусіднє подвір‘я. Інспектори, які приїхали для підсилення, побігли за ним. У закинутому сміттям приміщенні вони й знайшли чоловіка, який вдавав, ніби спить. На місце викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу.

Злодієм виявився 30-річний, раніше судимий теж за гвалтування, мешканець міста Соснівка, який отримав численні переломи. Гвалтівника госпіталізували у 8-клінічну лікарню Львова і зараз він перебуває під конвоєм.