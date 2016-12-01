Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Поліцейські хроніки з новинного агрегатора: як читати і варто
Багато хто з нас, активних користувачів мережі Інтернет, звикли до того, що новини можна просто пробігти очима по діагоналі". Більш того, дуже часто ми звикаємо тільки до однієї, максимум - двох новинних порталів. Загалом-то, це і непогано, оскільки надмірна перевантаження інформацією загрожує ігноруванням дійсно стоять повідомлень.
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Як відомо, Сокальщина потерпає від екологічного лиха і зарахована до небезпечних екологічних зон Львівщини. І взагалі Україна займає ганебне місце у світі по охороні здоров’я: середня тривалість життя в нас 62 роки, а по смертності ми займаємо передостаннє місце у світі!
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Сокальський РВ

Поліцейські хроніки з новинного агрегатора: як читати і варто
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Багато хто з нас, активних користувачів мережі Інтернет, звикли до того, що новини можна просто пробігти очима по діагоналі". Більш того, дуже часто ми звикаємо тільки до однієї, максимум - двох новинних порталів. Загалом-то, це і непогано, оскільки надмірна перевантаження інформацією загрожує ігноруванням дійсно стоять повідомлень.

Однак, якщо мова йде про кримінальній хроніці, то багато професійні журналісти рекомендують знайомитися з загальною ситуацією в місті, країні і світі саме за допомогою агрегаторів. Вони збирають найбільш значущі поліцейські звіти з максимального числа джерел, а значить покажуть читачеві гранично широку картину.

Для чого варто бути в курсі кримінальної ситуації?

Кримінальні новини Дніпра, про які нам регулярно повідомляють журналісти різних видань практично завжди надаються прес-службою міністерства внутрішніх справ. Це означає, що інформацію ви отримуєте з перших рук і вона дійсно достовірна, на відміну від блогів і поглядів з громадянської позиції. Але ось, для чого це потрібно?

По-перше, агрегатори збирають максимум важливих повідомлень про дії різного роду шахраїв. Така інформація обов'язково стане в нагоді вам, якщо ви не бажаєте, щоб ви або ваші близькі постраждали від злочинних схем і "розлучень".

По-друге, побачивши новину про участь у дорожньо-транспортній пригоді або більш серйозних злочинах людей, які по випадковості вам знайомі, ви завжди зможете запобігти подальшим їх дії в кримінальному ключі, повідомивши про відповідні служби та органи про їх місце перебування.

Також варто брати до уваги, що вітчизняні злочинці дуже часто переймають негативний досвід своїх зарубіжних колег. Ознайомившись із зібраними агрегатором новинами з-за кордону, ви легко побачите аналогічну схему, яку можуть спробувати застосувати до вас.

Ну і наостанок, ще одним важливим аспектом ретельного ознайомлення з кримінальною ситуацією, є профілактична робота. Поліція Дніпра, чиї новини регулярно публікують як в мережі, так і в друкованих засобах масової інформації, розраховує не тільки на повідомлення громадян про те, що трапилося.

Регулярно читаючи поліцейські хроніки, звіти про події і певних наслідки для тих, хто порушив закон, ви мимоволі починаєте замислюватися про те, щоб максимально захистити себе від мимовільного вступу на шлях злочину. Саме так прес-служба поліції намагається доносити профілактику скоєння кримінальних вчинків.


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