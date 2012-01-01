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Голос Сокальщини - актуальні новини » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

Працівники Сокальського відділення поліції просять батьків уберегти дітей від гри "Синій кит"

Популярність серед підлітків "Кита" правоохоронці називають загрозливою, а саму гру - смертельною. У гри багато назв: "Тихий дім", "Море китів", "Розбуди мене о 4:20", але результат завжди однаковий - самогубство дитини. За правилами дитина повинна виконувати різноманітні завдання, що пов`язані із заподіянням собі шкоди. Також за умовами "гри" було спілкування підлітка з адміністраторами чату у 04:20, а також носіння при собі ножів і нанесення порізів на руки. Однак просто порізами на руках не обходиться. Зовсім недавно у підлітків з`явився нові запити. Дитина повинна перебігти дорогу впритул до наближення машини, підліток повинен піти з дому та не давати про себе знати протягом доби.

Чому ж підлітки виконують все, що наказують їм робити адміністратори груп смерті" - найчастіше такі ж школярі, як і їхні жертви?

Багато хто з хлопців і дівчат підліткового віку вже стикалися з дуже "дорослими проблемами". Нерозуміння, невизначеність майбутнього і нерозділена любов, яка в цьому віці здається єдиною - можуть підкосити і дорослу людину. І до підлітка, пригніченого цими речами приходять думки про те, що тут не так вже й добре, як може бути. А ввічливі адміністратори смертельних груп вже напоготові з цілими альбомами сумної монотонної музики, уявною підтримкою і розумінням і великою кількістю картинок з пригнічуючими пейзажами і словами про безвихідь.

Особливо на підлітків впливає час, у який творці груп воліють спілкуватися зі своїми жертвами - близько 4:00. Досвітній час і практична відсутність сну у підлітка інколи змішує сон і реальності та дії відчуваються нереальними. Тоді зловмисники і знаходять момент, щоб повідомити - "Все, що відбувається - сон. Вийди на дах, крокуй з нього - та прокинься." І це тільки одна зі схем. Друга - це погрози на адресу близьких дитини, яка перебуває в подібній групі, погрози розкриття листувань, опублікування інтимних фото, які також були у списках "завдань" групи. І багато з тих, хто вже пішов з життя - могли зробити це під страхом ганьби або бажання вберегти своїх рідних.

Працівники поліції просять батьків перевіряти, чи є на тілі дитини порізи та малюнки, не дозволяти дітям постійно сидіти у соціальних мережах. Якщо у Вас виникли підозри щодо участі вашої дитини у подібних небезпечних соціальних групах, Ви можете звернутися за допомогою до працівників ювенальної превенції Сокальського відділення поліції Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області за адресою м. Сокаль вул. Міцкевича, 9.

Сокальське Відділення Поліції


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